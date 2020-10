Expertos creen que la pandemia ya se convirtió en una sindemia. ¿Qué es?

Aunque el término pandemia comenzó a ser usado en marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud lo avaló, dada la magnitud de una crisis sanitaria que ya ha generado más de 1 millón de muertes en el mundo, algunos expertos consideran que esa palabra no se ajusta mucho a la realidad, y que más bien habría que hablar de una ‘sindemia’.

¿Qué es y de dónde proviene esta palabra? Richard Horton, editor de la revista médica The Lancet, publicó un artículo en el que señala que el concepto ‘sindesis’ fue acuñado en los 90 por el médico estadounidense Merrill Singer.

“Hay dos categorías de enfermedades que interactúan dentro de poblaciones específicas: infección con síndrome respiratorio coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y una variedad de enfermedades no transmisibles (ENT). Estas condiciones se agrupan dentro de los grupos sociales según patrones de desigualdad profundamente arraigados en nuestras sociedades. La agregación de estas enfermedades en un contexto de disparidad social y económica agrava los efectos adversos de cada enfermedad por separado. La COVID-19 no es una pandemia. Es una sindemia”, explica según el diario español AS,

Se habla de ‘sindemia’ (palabra que une los conceptos de sinergia y pandemia), cuando “dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades”.

Horton sostiene que el coronavirus es una sindemia porque el SARS-CoV-2 interactúa con enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer o problemas cardiacos, entre otras, y además lo hace en un contexto social y ambiental caracterizado por la inequidad o desigualdad social.

Merrill Singer, un antropólogo y medico, explica que en el caso de la COVID-19, “vemos un índice desproporcionado de resultados adversos en comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas”.

Poe su parte, Tiff-Annie Kenny, de la Universidad Laval, en Canadá, señala que enfermedades como la diabetes o la obesidad, factores de riesgo para el coronavirus, son más comunes en personas de bajos recursos. Además, Kenny explica la COVID-19 no es comparable con otros virus: “Hay evidencia creciente de que la gripe y el resfriado común son contrasindémicos. Es decir: la situación no empeora. Si una persona está infectada con los dos virus, una de las enfermedades no se desarrolla”.

Por otra parte, en las últimas 24 horas el Ministerio de Salud, luego de realizar 26.604 pruebas PCR y 5.567 de Antígeno, para un total de 32.261, reportó los siguientes resultados:

6.656 recuperados

8.569 nuevos casos

174 fallecidos

Con esos números, el país llegó a 911.316 casos, 789.787 recuperados y 27.834 fallecidos, luego de ser procesadas 4.173.863 muestras. El número de casos activos es de 91.638.