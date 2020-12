¿Es posible fortalecer tu inmunidad? 7 tips para elevarla

Por Natalie Howard

En el mundo en que vivimos hoy, la palabra inmunidad es hablada muy frecuentemente sin de verdad entender el rol, las causas y las consecuencias que tiene sobre tu salud. Pero, qué es la inmunidad y cómo te protege?

La inmunidad es la habilidad del cuerpo de prevenir la invasión de virus, patógenos, y acumulación de toxicidad química, en esencia, es el sistema de defensa de tu cuerpo.

La inmunidad es responsable por la vitalidad del cuerpo, la conversión equilibrada de los alimentos en las capas de tissue del cuerpo, y de la integridad de la salud del cuerpo.

Existen 3 tipos de inmunidad que crean tu fundación de salud:

1- La inmunidad innata: todo el mundo nace con una inmunidad innata (o natural), un tipo de protección general. Por ejemplo, la piel es una capa protectora para el cuerpo.

2- La inmunidad pasiva: inmunidad de protección «prestada» de una fuente externa y es de breve duración. Por ejemplo, los anticuerpos de la leche materna.

3- La inmunidad adaptativa: la inmunidad que tenemos la capacidad de desarrollar al transcurso de nuestras vidas.

Todos los tipos de inmunidad son necesarios e importantes. Ambas la inmunidad innata y pasiva, nos son dadas por nuestros padres y genética.

Pero la inmunidad adaptativa es la oportunidad que tú y yo tenemos de transformar a nuestro cuerpo así hayamos recibido una inmunidad innata y pasiva débil.

Tu trayectoria hasta hoy no tiene porque ser el camino que define la salud de tu cuerpo del futuro. Lo esencial en activar y reconstruir tu inmunidad es crear una nueva fundación de salud.

En 1930, Dr. Max Gerson declaró que la falta de salud del cuerpo tiene dos causas: toxicidad química interna y deficiencias minerales. Estas dos causas destruyen la integridad física, la inmunidad del cuerpo y por ello tu habilidad de combatir virus, patógenos, etc que debilitan tu salud.

Una de las maneras más rápidas de fortalecer tu inmunidad y orientar tu cuerpo a prosperar hacia un presente y un futuro de salud es por medio de nutrición líquida (jugos naturales, batidos, elixires) y supercomidas que masivamente reconstruyen las deficiencias minerales, detoxifican al cuerpo a nivel celular, y regeneran a todo tu cuerpo.

Para cambiar la expresión de tu salud y bienestar, hay que construir una nueva fundación. Es imposible obtener diferentes resultados si nos quedamos atascados en los mismos hábitos y elecciones que nos llevaron a donde estamos.

7 tips para elevar tu inmunidad y tu salud, en orden de acción:

1- Nutre y detoxifica a tu cuerpo con el poder curativo que tiene la nutrición líquida y las supercomidas.

2- Repara tu microbioma:

Usa probióticos que detoxifican el glifosato y toxicidad interna.

Come vegetales fermentados, como el sauerkraut.

Prefiere comidas orgánicas que no contienen la toxicidad de pesticidas y herbicidas que destruyen el microbioma

3- Vive en ritmo:

Vive en sincronía con el ritmo circadiano

Establece rutinas diarias de comida a la misma hora, respetando el ritmo digestivo del cuerpo

Acuéstate a las 10 pm

4- Mueve tu cuerpo para remover la toxicidad interna:

Haz ejercicio

Suda todos los días

Mueve el sistema linfático

5- Centra tu mente:

Establece una rutina de meditación para calmar, anclar la mente en el cuerpo y tener más claridad mental que contribuye a tener más claridad de acción y a reducir la bulla y la toxicidad mental.

6- Desestrésate!

Usa prácticas de respiración profunda

Sal a caminar en la naturaleza

Medita

Haz ejercicio

Disminuye la toxicidad en tu media ambiente directo

7- Re equilibra tu sistema nervioso del sistema simpático al parasimpático, para que tu cuerpo pueda funcionar efectivamente y relajadamente en vez de estar siempre en alta alerta.

Tu tienes en tus manos la habilidad de elevar tu inmunidad y con ello tu salud. Es algo de lo que muy poco se habla, pero es necesario entender el rol que tu juegas en tu propia salud y en la capacidad que tu tienes de transformar tu inmunidad, tu cuerpo, evitar enfermedades y cambiar tu vida.

Naty Howard es la autora de “Your Mighty Inner Healer: elevate your health, ignite your transformation and reclaim your Self”. A la venta en Amazon.

Naty es una coach de salud y de espiritualidad. Profesora de yoga, meditación y guia de Mighty Detox.

