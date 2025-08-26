Desde Natura, una mujer lidera con impacto y conciencia: María Andrea Vargas

Publicado: agosto 26, 2025, 11:07 am

En un entorno empresarial que demanda cada vez más visión estratégica, responsabilidad social y acción concreta, el liderazgo de María Andrea Vargas se consolida como un referente en la región. Ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 25 años de trayectoria en el sector cosmético, ha ocupado cargos clave en diferentes compañías, hasta su ingreso a Natura en 2012. Desde entonces, ha sido protagonista de transformaciones profundas que hoy marcan el rumbo de una de las empresas más influyentes en sustentabilidad en América Latina. En 2021 se convirtió en la primera mujer colombiana en asumir la gerencia general de Natura & Avon en el país, liderando un proceso de integración empresarial que ha fortalecido el posicionamiento de ambas marcas en Colombia.

Su estilo de liderazgo se distingue por un enfoque integral que trasciende los indicadores financieros. María Andrea cree en un liderazgo con propósito, donde la empatía, la sostenibilidad y el desarrollo humano son tan importantes como el crecimiento del negocio. Bajo su dirección, Natura ha centrado su estrategia en impulsar una “belleza consciente y con propósito”, entendida como una forma de generar bienestar mientras se cuidan y regeneran los ecosistemas, se apoya a las comunidades y se construyen relaciones comerciales éticas y duraderas. Esta visión se traduce en decisiones claras: una apuesta por la innovación responsable, el fortalecimiento del canal digital y físico, la inclusión femenina en la economía, y una firme defensa de los biomas naturales como la Amazonía.

Durante 2025, la expansión de Natura en Colombia ha sido notoria. Nuevas tiendas físicas en ciudades clave se combinan con herramientas digitales avanzadas para consultoras y clientes, apuntándole a una estrategia enfocada en la omnicanalidad que responde tanto a las tendencias del consumidor como a las dinámicas del mercado local. En Colombia, Natura cuenta con más 200.000 consultoras activas que son la evidencia de un modelo que genera oportunidades reales, brindándoles además independencia económica y sentido de comunidad. Es así, como Natura ha logrado construir su atributo diferenciador dentro de la venta directa: ser una compañía cercana, con propósito y ofrecer un modelo de emprendedurismo en red basado en las relaciones directas con los consumidores y todos sus demás grupos de interés.

Uno de los ejes centrales de su gestión ha sido consolidar un modelo de biocomercio ético, en el que Natura trabaja directamente con comunidades rurales y poblaciones vulnerables, promoviendo una cadena de valor que protege la biodiversidad y genera ingresos justos. En Natura, se han desarrollado más de 45 ingredientes bioactivos bajo esta lógica, fomentando prácticas sustentables, evitando la deforestación y ofreciendo alternativas productivas que priorizan la conservación ambiental.

Lejos de conformarse con prácticas sostenibles, la compañía ha dado un paso más hacia la regeneración. Con metas ambiciosas como deforestación cero, carbono neutralidad y envases 100 % circulares, Natura busca no solo mitigar su impacto, sino también restaurar los sistemas naturales que han sido alterados. Bajo el liderazgo de María Andrea, se refuerzan compromisos ambientales que responden a los retos actuales del planeta, con fórmulas veganas, biodegradables y libres de plásticos que redefinen el concepto de consumo responsable.

Su labor también se extiende al empoderamiento femenino. A través del Instituto Natura, ha impulsado programas de formación, liderazgo y emprendimiento dirigidos a mujeres en distintas regiones del país, construyendo redes de apoyo que fortalecen la autonomía y la participación activa de miles de colombianas en la economía. Este enfoque refuerza la convicción de que las empresas pueden y deben ser agentes de transformación social.

María Andrea Vargas representa un nuevo paradigma de liderazgo empresarial: uno que entiende que el éxito no se mide únicamente por cifras, sino por el impacto positivo en las personas y en el planeta. Desde su posición al frente de Natura, impulsa una transformación coherente, ética y profundamente humana, encarnando la fuerza de una líder que no solo dirige una empresa, sino que inspira una nueva forma de hacer empresa: regenerativa, inclusiva y con propósito.