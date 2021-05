El analista destaca que este conflicto tiene connotaciones geopolíticas: Venezuela es aliado de Rusia así como Colombia de Estados Unidos. Y durante este mes reportes de aviones y armamentos extranjeros han dado pistas de lo que podría ser un escalamiento internacional de la crisis.

Empezando una nueva vida

Es el caso de Sandra, quien, a pesar de haber decidido no volver, pidió no revelar su identidad para proteger a su madre, que sí espera regresar a Venezuela.

«Me quiero ir, me quiero ir», me dice en el patio de una casa con muros descarapelados donde hay cinco familias hospedadas. «No sabemos si somos refugiados o desplazados, no tenemos respuestas y me preocupa porque yo quiero migrar, porque temo por mi seguridad y la de mis hijos».

Sandra se ha acercado a las autoridades locales y regionales, a la policía y a las organizaciones internacionales que están en la zona en busca de «un papel que diga en qué estatus migratorio estoy». Sigue sin saberlo.

Hace tres meses, Duque anunció la creación de un estatuto temporal de regularización de migrantes venezolanos. Al país han llegado casi dos millones de ellos.

Pero dentro del esquema transitorio no está pautado que Venezuela, además de desplazados de la crisis económica y social, genere desplazados de una violencia que tien origen al menos parcial en Colombia.

Una situación inédita que tiene implicaciones concretas para desplazados como Sandra, quien mientras logra descifrar su próximo paso, les ha dicho a sus hijos que están de vacaciones.

«Yo a mis hijos los tengo engañados«, revela. «Les digo que estamos de vacaciones, y cada vez que suena una bomba les decimos: ‘Uy, va a llover'».

Han pasado 40 días desde que empezó esta crisis y las bombas siguen sonando.