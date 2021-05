Los “chicharrones” que recibe José Manuel Restrepo, el nuevo MinHacienda

A finales de la semana pasada, un análisis de Bloomberg encendió las alarmas: los bonos de Colombia en dólares se cotizan como si ya no tuvieran grado de inversión, a medida que inversionistas apuestan que el Gobierno no logrará aumentar los impuestos lo suficiente como para que la deuda del país no caiga hacia un terreno de especulación.

En un país con sus principales ciudades amenazadas por bloqueos, el vandalismo y las protestas pacíficas, Alberto Carrasquilla renunció ayer al ministerio de Hacienda, un cargo que venía ocupando desde hace dos años y medio, luego de que el presidente, Iván Duque, anunciara el retiro de la reforma tributaria ‘estructural’ con la que se buscaba recaudar $23,4 billones.

Aunque casi de inmediato Duque anunció la designación de José Manuel Restrepo Abondano -quien se venía desempeñando como ministro de Comercio, Industria y Turismo-, el nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público enfrenta un enorme reto: lograr consensos en el Congreso para aprobar una reforma tributaria que evite que el país pierda el grado de inversión.

Ayer mismo el vicepresidente senior de Moody’s, Renzo Merino, afirmó que «el retiro de la propuesta de reforma fiscal es negativo desde una perspectiva crediticia ya que genera incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para conseguir la aprobación de medidas que apoyen el proceso de consolidación fiscal en el mediano plazo».

Agregó que la agencia seguirá evaluando si las medidas de la reforma mejoran perfil crediticio del país. El año pasado Moody’s asignó una perspectiva negativa a la calificación de Colombia.

Por su parte, Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, señaló: «estamos esperando ver el nuevo plan sobre la estrategia de consolidación fiscal en el futuro», a lo que agrega que «siempre supimos que cualquier reforma iba a ser difícil y queríamos ver el resultado final del Congreso»

Ayer mismo, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, señaló en un comunicado: “el Presidente Duque al retirar la reforma tributaria dejó ver con nitidez que el vandalismo y las vías de hecho ocurridas durante el paro nacional, nada tenían que ver con la reforma tributaria. Se trata de un macabro plan de la izquierda radical y criminal, financiada por el narcotráfico, para desestabilizar la democracia colombiana”.

“Pedimos a la ciudadanía todo el apoyo a la institucionalidad de nuestro país para que la autoridad pueda restablecerse. Respaldamos las acciones del Gobierno Nacional y pedimos que continúe con la misma contundencia para recobrar la seguridad de los colombianos en todo el territorio. Debemos rodear a nuestras instituciones democráticas y apoyar irrestrictamente a nuestra Fuerza Pública”.

Además: Paro Nacional y el Congreso desinflan la Reforma Tributaria

Desde la otra orilla orilla del espectro político, los miembros del llamado Pacto Histórico pidieron que se elimine la reforma tributaria de 2019 y la orden de militarizar las ciudades en medio de la protesta.

«En esta reforma comenzó el exabrupto de política económica en Colombia. No es mucho pedir debido a que los sectores económicos en el país pagaban unos impuestos de acuerdo a la ley anterior de la reforma tributaria de 2019. Esta reforma fue hecha sobre la base de una teoría falsa que nunca se ha podido comprobar», dijo el senador, Gustavo Petro.

Aseguró que la derogación de la reforma tributaria permitirá que los recursos del Estado aumenten, disminuya el déficit del último año, meses difíciles por la llegada del virus, y las calificadoras de riesgo no tendrán motivos para bajar la calificación de Colombia. «Podremos salir del abismo y dedicarnos, en medio de la paz social, a vacunar los más rápido posible a toda la población colombiana».

Entre tanto, Roy Barreras, del mismo movimiento, criticó la militarización de las calles en Colombia durante los días críticos que han vivido en medio del paro nacional. «Hay tanquetas en la ciudades de Colombia cumpliendo la orden dada a los soldados de la patria, que es disparar contra otros colombianos».

El nuevo ministro de Hacienda es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, (institución de la que fue rector). Además, cuenta con una maestría en Economía del ‘London School of Economics’, Alta Gerencia del INALDE y es doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath (Reino Unido).

Al anunciar el retiro de la reforma tributaria del Congreso, el presidente Iván Duque señaló: “Este es un momento de grandeza y de proteger a los más vulnerables; de invitar a la construcción y no al odio y a la destrucción; es el momento de trabajar en conjunto, entre todos, y sin mezquindad”.

Indicó que el camino de un consenso despeja percepciones y permite reiterar “con claridad”, que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios ni se cambiarán las reglas existentes, y que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo.

“El propósito de construir un consenso solidario nos debe permitir: proteger a los más vulnerables, proteger las finanzas de la nación y proteger la reactivación de nuestro país. Es compromiso y propósito del Gobierno Nacional construir de manera urgente un consenso solidario en el Congreso”, puntualizó.

Le puede interesar: Colombia: al menos 19 muertos y más de 800 heridos en las protestas contra la reforma fiscal