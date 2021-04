Con críticas de su propio partido, la reforma tributaria de Duque llega al Congreso

Mientras el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio ayer una ronda de entrevistas en las principales cadenas radiales del país, para defender la necesidad de la reforma tributaria, el partido de Gobierno anunció que no apoyará algunos de sus principales puntos.

“Tenemos la necesidad de pedir plata prestada y cuando uno pide plata prestada lo primero que preguntan es si va a pagar; nosotros le decimos sí, sí le vamos a pagar y la demostración es que tenemos una reforma que nos va a dar unos recursos, no inmediatamente, pero si son unos recursos ciertos”, explicó el funcionario a la FM.

Carrasquilla dijo que el país debe tener en cuenta que “entre más demoremos en aprobar la reforma, vamos a tener dos enormes costos: en primer lugar, el costo de no poder darle continuidad a los programas sociales, que se crearon en medio de la pandemia. Y de otra parte, no vamos a tener un mensaje claro para los que nos tienen que seguir prestando plata, no solo en 2021, sino en el 2022 y quizás más allá”.

A pesar de ello, en un comunicado revelado el Centro Democrático hizo reparos a algunos de los principales puntos de la reforma, entre los que se cuentan:

Servicios públicos. Sugerimos eliminar el IVA a todos los estratos.

No deben pagar renta quienes ganan menos de $50 millones al año. Para los primeros segmentos la tarifa debe ser simbólica.

En impuestos a las megapensiones, insistiremos en que solo se cobre a las subsidiadas de más de $14 millones mensuales.

A los productores de alimentos se les debe mantener en la categoría de exentos de IVA, para que les sigan devolviendo lo pagado en la cadena y así protegerlos de la competencia internacional y a los consumidores de aumentos de precios.

Examinaremos con los transportadores las medidas para evitar aumento del costo por mayor IVA a combustibles.

La necesidad del uso de internet en la virtualidad obliga a no encarecerlo con mayores impuestos.

Proponemos mantener la sobre tasa que hoy aplica a los bancos, ampliándola al sector financiero para dedicar un porcentaje a la inversión de la micro y pequeña empresa.

“Buscaremos más progresividad para financiar la política social con impuesto a dividendos, patrimonio y menores deducciones a los de mayor ingreso”.

“Advertimos sobre la necesidad de no exagerar en impuestos para evitar que Colombia pierda la confianza en inversión”.

