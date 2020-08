¿Cómo va el proceso de reapertura en Colombia?

El Presidente Iván Duque advirtió que el paso a la nueva fase no significa que haya terminado la emergencia sanitaria, y señaló que se deben mantener las normas de prevención y autocuidado. “Yo quiero ser muy claro. Esto no significa que nosotros a partir del primero de septiembre volvemos a la normalidad como si no hubiera pandemia”, agregó.

Este fin de semana, sin embargo, los bogotanos disfrutaron de actividades deportivas en espacios públicos como la ciclovía, los parques y el sendero de Monserrate. Según la Alcaldía, 2’705.139 personas asistieron a los diversos escenarios de la ciudad que fueron abiertos luego de casi 6 meses de permanecer cerrados.

Igualmente, la Administración Distrital reveló que esta jornada de aperturas tuvo un balance positivo. “Lo que he visto es que las personas están cumpliendo, están usando el tapabocas, están guardando la distancia y se ve la campaña de pedagogía que estamos haciendo”, aseguró Blanca Durán, directora del IDRD.

La ciclovía, por su parte, fue uno de los escenarios deportivos que tuvo mayor acogida este domingo. De acuerdo con los datos de la otorgados por la Alcaldía Mayor, 1’967.339 usuarios recorrieron los 127.7 kilómetros tradicionales, trotando, caminando, montando bicicleta o patinando.

En cuanto a los parques, estos recibieron a 732.600 visitantes, y los más concurridos fueron el Simón Bolívar, El Tunal, La Florida, Parque Nacional y La Joya. “Este es el inicio de nuestra jornada de parques abiertos. Estamos muy contentos de que la gente empiece a respetar los dos metros de distancia, que tenemos que estar juntos pero no revueltos. Siempre con el tapabocas. Este es el mejor ejercicio de cultura ciudadana de que podemos volver a los parques y a la ciclovía de manera segura y feliz”, recalcó Javier Suárez, subdirector Técnico de Parques.

El Santuario de Monserrate, uno de los lugares emblemáticos y turísticos de la ciudad, recibió este fin de semana a 5.200 personas. Durante la jornada, “no se registraron aglomeraciones debido al orden en la entrada y salida coordinada de los asistentes”, afirmó el Distrito.

Finalmente, el presidente Duque explicó que para modificar las medidas sobre el aislamiento se tuvo en cuenta de que en Colombia, el 74 % de los contagiados con Covid-19 ya se recuperaron. Además, enfatizó que en muchas ciudades del país han comenzado a descender los casos.

