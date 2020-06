Casinos, bingos y salas de juego agonizan. Claman reapertura urgente.

Los casino, bingos y juegos de azar presenciales están con el agua al cuello. Tan crítica es su situación, que elevaron una petición –a través de la plataforma Change.org-, para pedirle al Gobierno nacional la reapertura urgente de sus establecimientos, que llevan más de tres meses cerrados por cuenta de las cuarentenas extendidas-

Se trata de una iniciativa llamada ‘ Apoya para la salvación de 240 mil familias del sector de casinos’ , la cual es impulsada por Zulma Palacios, líder de los trabajadores del sector de juegos de suerte y azar.

Luego de su publicación, la propuesta ya cuenta con más de 16.000 firmas virtuales, que solicitan “la reactivación de establecimientos para evitar la pérdida de 60.000 empleos que hoy están en riesgo”.

El futuro de esta industria es complejo, ya que –según cifras de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos)-, el cierre obligatorio de locales ha causado que el 90% de ellos se declaren ilíquidos y estén considerando volverse insolventes en pocos días.

Debido a esto están en riesgo 60.000 empleos directos y 180.000 empleos indirectos, muchos de ellos, madres cabeza de familia.

Por ello, Palacios dice que, aunque “resaltamos la excelente labor que el gobierno y sus entidades han hecho hasta ahora en el manejo de esta pandemia, ayudando a salvar la vida de muchos colombianos y entendemos que la salud es primero, desde ya hace unos días vemos en las noticias que se están reactivando algunos sectores de la economía como el comercio esencial y el no esencial”.

En su comunicación, dicen que “los casinos y bingos de Colombia estamos muy preocupados ya que no vemos en las noticias, ni las comunicaciones oficiales del gobierno fecha de apertura para nuestros lugares de trabajo”.

Ante esto, Evert Montero, presidente del gremio, enfatizó que “los casinos y bingos del país no son espacios de asistencia masiva; son lugares donde el aforo normalmente no supera la ocupación del 50%.”

Dijo también que “entre dispensadores de gel, señalización, capacitación de los empleados y otros aspectos necesarios para la industria de acuerdo con las normas de bioseguridad, los operadores de estos negocios están invirtiendo aproximadamente $500.000 millones”.

Otra de las voces de esta industria, el presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo, reveló a Portafolio que -para el mes de febrero de 2020-, “en momentos de normalidad, las máquinas autorizadas fueron 88.091, 571 mesas de casinos y 20.773 sillas de bingos, esta modalidad denominada juegos localizados generó $21.922 millones por derechos de explotación y un IVA de 15.000 millones para la Nación.

Mientras tanto, Montero llamó la atención sobre un aspecto crucial: “Somos grandes contribuyentes al sector salud. En 2019 generamos aproximadamente $400 mil millones de pesos a este sector”, precisó, en entrevista con El Universal .

“Se tiene la percepción de que somos como en Las Vegas (Estados Unidos), con grandes shows, con cantidades de gente, comida y licor”, dijo Montero.

Pero en Colombia la situación es diferente, ya que más del 70% de las empresas son pequeñas y medianas. “Sólo unos 15 establecimientos son grandes casinos. Casinos que no pasan de 30 o 40 máquinas. En épocas normales el aforo no llega al 50%. Sitios casi unipersonales. No somos un sector de aglomeraciones”, acotó el dirigente gremial.

