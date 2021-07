Aún no hay evidencia de que sea el momento de un tercer refuerzo, dice ex director de la FDA

“Estar preparados para hacer refuerzos es algo bueno, pero realmente no tenemos… evidencia, al menos en los Estados Unidos, donde estamos viendo fallas de vacunas o estamos viendo disminuir la inmunidad, de modo que es hora de implementar un refuerzo ”, dijo Norman Baylor, quien anteriormente estuvo en la oficina de investigación y revisión de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

La empresa farmacéutica Pfizer está desarrollando una vacuna de refuerzo de Covid, o una tercera dosis, para atacar la variante delta altamente transmisible, que se ha convertido en la cepa dominante en muchos países, incluido EE. UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la FDA también dijeron la semana pasada en una declaración conjunta que «los estadounidenses que hayan sido completamente vacunados no necesitarán una dosis de refuerzo en este momento».

Pfizer se reunió con funcionarios estadounidenses el lunes para presentar su caso a favor de una tercera oportunidad.

La empresa trabajó con la empresa alemana BioNTech para desarrollar una vacuna que consta de dos dosis administradas con tres semanas de diferencia. La Organización Mundial de la Salud le otorgó la autorización de uso de emergencia en diciembre.

Sin falla significativa de la vacuna

Pfizer y BioNTech señalaron datos del Ministerio de Salud de Israel que decían que había una disminución en la efectividad de su vacuna, en términos de prevención de infecciones y enfermedades sintomáticas.

La disminución de la eficacia coincidió con la propagación de la variante delta y el final de la mayoría de las medidas de Covid en Israel. La inyección sigue siendo 93% efectiva para prevenir hospitalizaciones y enfermedades graves por Covid-19, según los informes, dijo el ministerio.

Pero Baylor, quien actualmente es presidente y director ejecutivo de Biologics Consulting, dijo que el monitoreo cercano no ha revelado «fallas significativas de vacunas» hasta ahora. «Simplemente no estamos viendo eso ahora», dijo a «Street Signs Asia» el jueves.

Los casos de covid están aumentando en los EE. UU. Nuevamente, pero los médicos dicen que el aumento de casos y hospitalizaciones se debe a que la variante delta se propaga en poblaciones no vacunadas.

“Las fallas de las vacunas son realmente bajas en este momento para las vacunas actuales que se han implementado. Entonces, hasta que eso cambie, no creo que sea prudente implementar una dosis de refuerzo «, dijo Baylor, en información registrada por CNBC.

Dijo que las agencias de salud parecen estar de acuerdo en que no se necesita una tercera dosis.

«Simplemente no hemos llegado todavía … no tenemos la evidencia de que es hora de un refuerzo», dijo, y agregó que en el futuro, podría haber nuevas variantes que hagan que las vacunas actuales sean ineficaces o mucho menos efectivas.

Desigualdad de vacunas

Los países más ricos han podido vacunar a un gran número de su población, mientras que los países más pobres se quedan atrás. Es necesario abordar el tema de la disparidad de vacunas entre regiones, dijo Baylor.

«Una pandemia en sí misma, la definición es que es global», dijo, y agregó que está de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en que la crisis debe considerarse desde una perspectiva global.

Algunos países y regiones están ordenando millones de dosis de refuerzo antes de que otros países hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores de la salud y los más vulnerables.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el lunes que el mundo está «en medio de una creciente pandemia de dos vías».

«Algunos países y regiones están pidiendo millones de dosis de refuerzo antes de que otros países hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores de salud y los más vulnerables», dijo durante una conferencia de prensa, y agregó que el mundo está tomando «decisiones conscientes» para no proteger a quienes son los más necesitados.

Luis Alexander Moscoso Osorio, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, hizo un llamado especial a las personas que hacen parte de las etapas abiertas de vacunación y aún no han decidido vacunarse, a revisar, analizar las cifras y tomar esta decisión de vida.

Advirtió que, «todavía tenemos un número muy grande de personas de estos grupos sin vacunar y, triste y dolorosamente, cuando revisamos las cifras, los pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos y los que han perdido la vida, encontramos entre el 70 y 85 % de personas que tuvieron la opción de recibir su vacuna en su momento y no lo hicieron».

«No debemos olvidar que, si bien tenemos coberturas importantes en personas de los grupos de edad mayores y en personas con comorbilidades, todavía nos faltan muchas personas de estos grupos. No es tiempo de no vacunarnos, por favor, si usted tiene más de 50, más de 60, 70 u 80 años, salga y vacúnese, si usted aún no se ha vacunado corre el riesgo de contraer la enfermedad y a mayor edad, mayor posibilidad de presentar eventos severos», instó el funcionario.