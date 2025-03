She is My Boss llega a su cuarta temporada con mujeres colombianas que impactan en diferentes ámbitos.

Publicado: marzo 21, 2025, 1:53 pm

La cuarta temporada de “She Is My Boss” se estrena el próximo 6 de marzo con nuevas historias de mujeres que son fuente de inspiración y empoderamiento.

11 mujeres colombianas que se desempeñan en diferentes campos, son las protagonistas.

Esta nueva temporada llega para celebrar el mes de la mujer, con las historias de mujeres que generan impacto.

Bogotá, febrero de 2025. She Is My Boss, la exitosa serie de historias de mujeres poderosas anuncia el lanzamiento de su nueva temporada con nuevas historias de mujeres colombianas que generan un alto impacto. She Is My Boss destaca el papel fundamental que cumplen las mujeres en la transformación social y profesional, reafirmando que no hay límites para quienes confían en sí mismas, superado barreras, desafiado estereotipos y generado un impacto significativo en sus comunidades.

Tres de cuatro mujeres experimentan durante su carrera el síndrome del impostor, esa voz interior que les dice “No lo vas a lograr, no eres capaz” pero encuentran la manera de superarlo, de ahí se crea She Is My Boss, con una óptica diferente para mostrar a las mujeres que impactan más por su vida, que por el cargo que ejercen en su vida profesional. Un aspecto importante, es que se resalta cómo afrontaron una situación difícil o la llamada “piedra en el zapato”, como una enfermedad, divorcio, su habilidad para salir adelante y convertirse en inspiración para otras mujeres, que pueden estar afrontando lo mismo.

«She Is My Boss nació con un propósito superior y muy claro, con una propuesta distinta, en la que encontrarán una serie de documentales que muestran más allá de una gestión, se van a encontrar con la historia de cada protagonista desde que nacen hasta que llegan a ejercer sus roles profesionales después de superar los obstáculos, para poder inspirar a millones de niñas y mujeres en Colombia y Latinoamérica”, indica Camilo Betancur Morales, director y creador del documental She is my Boss y CEO de LA7EM.

La cuarta temporada de She IS My Boss llega en el mes de la mujer no solo para reconocer su valor dentro de la sociedad sino para crear desde la niñez esa fuerza y valores que lograrán su transformación en mujeres seguras con la capacidad de afrontar el camino laboral con éxito y convertirse en referentes femeninos en la sociedad.

Estas son las protagonistas:

Patricia Field – Presidente Novo Nordisk Mariana Botero – Presidente Puntos Colombia Erika Zarante – Presidente LATAM Airlines Colombia María Elena Obando – P⁠residente Coordinadora Mercantil ⁠Martha Vásquez – Vicepresidente Bancolombia Mary Luz Giraldo – Vicepresidente FGA Patricia Echeverri – Gerente General Proquident Pilar Amorocho – Gerente General Qbano ⁠Sandra Gallón – Directora Talento Humano Postobón Emilia Restrepo – Rectora CESA Lucía Martínez – Ejecutiva Comercial Compra por Catálogo, Leonisa

A través de un enfoque auténtico y emotivo, la producción demuestra que el éxito no conoce límites cuando se combinan esfuerzo, preparación y confianza en sí mismas, reforzando el compromiso con la equidad de género, con ejemplos de mujeres líderes en diversos ámbitos, como la ciencia, la tecnología, el arte, la sostenibilidad y los negocios.