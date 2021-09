¡Atención PyMEs! Google lanzó nuevas herramientas y recursos para ayudarles a incrementar ventas

Las pequeñas y medianas empresas de América Latina son el motor de la economía y, al mismo tiempo, uno de los sectores más impactados debido a la pandemia. En este contexto, como parte de los esfuerzos para acelerar la recuperación económica de las PyMEs en la región, Google lanza nuevos herramientas para ayudar a los emprendedores a impulsar sus negocios y ventas online y una nueva edición de Crece con Google en Casa para PyMEs, una serie de capacitaciones gratuitas sobre marketing digital.

“Desde Google estamos lanzando nuevas capacitaciones y recursos, que se suman a las diversas iniciativas que venimos llevando a cabo durante los últimos 18 meses para pequeñas empresas. La recuperación económica de las Pymes es fundamental para América Latina, ya que representan alrededor del 99% del total de las empresas, y son la fuente del 67% de empleabilidad de la región, según la CEPAL. Por eso, en Google estamos comprometidos con continuar acercando nuestra colaboración para que emprendimientos y pymes puedan aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología y el universo digital”, explica Víctor Valle, Managing Director de Google Customer Solutions en Hispanoamérica.

Nuevos recursos y herramientas para PyMEs

En este contexto, Google lanza una nueva experiencia dentro de Google para Pymes, el sitio web de Google que reúne todas las herramientas para que un negocio pueda posicionarse y vender online. Esta nueva interfaz incluye una guía con recomendaciones y conceptos básicos, para contribuir al éxito del negocio online, de acuerdo a su situación particular: si se trata solo de una tienda, una tienda con un sitio web, una tienda de comercio electrónico exclusivamente o un proyecto que recién está comenzando. Además, se incorporaron nuevas guías de contenidos sobre ecommerce, redes sociales, sitio web y más, como, por ejemplo:

Consejos para facilitar a tus clientes comprar en tu empresa

Cómo crear un plan efectivo para redes sociales

Cómo crear, desarrollar y aprovechar al máximo el sitio web de tu empresa

Estos nuevos recursos se suman al Kit de Marketing y al Buscador de Oportunidades Locales, entre otras herramientas, que se lanzaron el año pasado con el mismo objetivo de ayudar a las Pymes a posicionarse mejor online, llegar a potenciales clientes e impulsar sus negocios con estrategias online personalizadas.

Nuevas capacitaciones de Crece con Google en Casa para PyMEs

Con 6 ediciones y más de 1,7 millones de vistas desde el comienzo de la pandemia, se desarrollará una nueva edición de Crece con Google en Casa. Este mes, las capacitaciones en línea para Pymes se enfocarán en cómo utilizar nuevas herramientas, datos y contenidos específicos para los perfiles de negocio, con el objetivo de ayudar a las PyMEs a mejorar el rendimiento de sus estrategias online. Los interesados en estas capacitaciones, podrán registrarse en este sitio web:

Herramientas gratuitas para destacar y crecer tu negocio en línea

Fecha: Martes 5 de octubre – 9.30 AM (MX, CO & PE) / 11.30 AM (AR & CL), por YouTube.

Alcanza más clientes y toma decisiones de negocio informadas con Google Ads y Google Analytics

Fecha: Miércoles 06 de octubre – 9.30 AM (MX, CO & PE) / 11.30 AM (AR & CL), por YouTube.

Crea y promociona tu tienda en línea junto a Shopify y Google

Fecha: Jueves 07 de octubre – 11.30 AM (MX, CO & PE) / 1.30 PM (AR & CL), por YouTube.

“Las pequeñas y medianas empresas han sido particularmente afectadas por el COVID-19 a lo largo de toda la región. Incorporar herramientas para el mundo digital les permite adaptarse a estos cambios y poder desde comunicar a los clientes sus novedades y disponibilidad de sus tiendas hasta tomar decisiones de negocio de forma inteligente y estratégica”, agregó Valle.