Así será la agenda empresarial de alto impacto para cerca de 7 mil visitantes

La feria EXPO BIC llega al Centro de Convenciones “Ágora” de Corferias; contará con alrededor de 100 Empresas BIC que expondrán en sus stands productos novedosos y servicios para los más de 7.000 visitantes esperados y tiene como objetivo de impactar positivamente el escenario empresarial de Colombia y la región latinoamericana, incentivando la transformación de los modelos de negocios tradicionales a nuevas sociedades BIC.

El evento empresarial se realizará los días 5, 6 y 7 de abril, organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias, y cuenta con el apoyo de Confecámaras e iNNpulsa Colombia.

Sobre el eje de la transformación, EXPO BIC ofrecerá una amplia y variada agenda profesional que incluye experiencias, beneficios y ventajas de ser BIC, todos ellos aspectos de interés y relevancia para los visitantes, en su mayoría del mundo empresarial.

El espacio de muestra comercial, llamado “Feria abierta para hacer negocios”, se desplegará hasta las 7:00 p.m. todos los días del evento.

La primera jornada de la feria EXPO BIC será instalada por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien además de dar apertura oficial al encuentro empresarial, en compañía de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, entregarán un galardón de reconocimiento a las Empresas BIC del país, entre ellas Artesanías de Colombia, una organización estatal que adoptó el modelo de Beneficio e Interés Colectivo.

La instalación contará con la participación del presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera; el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe Rueda; el presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama; el presidente de iNNpulsa Colombia, Francisco Noguera; y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa Scaff.

Luego se ofrecerán charlas y paneles, como: ¿El valor de ser BIC?, segmento moderado por Jorge Enrique González, Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este espacio, las organizaciones invitadas son: Alquería SAS BIC, Elepha SAS BIC, Cimbra SAS BIC y Frutichar SAS BIC.

Otro de los atractivos del primer día de feria será la charla: ¿Por qué apostarle al alto impacto? y para el cierre de la primera jornada, enmarcados en el Bootcamp: “Haz un reporte de sostenibilidad sin fallar en el intento”, se llevarán a cabo dos actividades: la primera es una charla sobre “La importancia de medir y reportar”; la segunda, será el taller denominado “Global Reporting Initiative”, a cargo del Global Reporting Initiative -GRI para Hispanoamérica.

Los otros días de feria

Para el segundo día de feria, EXPO BIC continuará con la ampliación de la agenda, la cual iniciará sobre las 9:00 a.m., con el Foro: ¿Por qué apostarle a las BIC?; seguido del foro denominado “El triple propósito potencia negocios”.

Finalmente, para el tercer y último día de la feria EXPO BIC, la agenda tendrá una amplia oferta de eventos, entre ellos los conversatorios “La importancia de visibilizar las BIC y Mesa BIC Latinoamérica.

El panel La importancia de visibilizar las BIC, se desarrollará entre las 9:00 a.m. y 10:30 a.m., encabezado por los académicos Beethoven Herrera y Brigitte Baptiste, en compañía de figuras públicas destacadas del mundo empresarial como Johana Bahamón; junto a Semana Sostenible. Este segmento tendrá la moderación de Flavia Santoro Trujillo, presidenta de ProColombia.

Durante toda la feria el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como sus patrimonios autónomos iNNpulsa, Procolombia y Colombia Productiva, tendrán stands permanentes que ofrecerán información sobre el modelo BIC en Colombia, y detalles sobre las rutas que deben adoptar las empresas que quieran adoptar este modelo de empresa.