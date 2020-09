7 mitos y realidades sobre la declaración de renta

En agosto comenzó el período para que las personas naturales declaren renta, un período que se concluirá el próximo 21 de octubre, al cabo del cual 3,5 millones de colombianos habrán tenido que pasar al tablero ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Pero, ¿cuáles son esos mitos o preguntas que más preocupan a los colombianos que tienen que declarar renta? Aunque la DIAN ha dispuesto de ayudas para generar la firma digital y facilitar la declaración, son muchas las dudas quienes van a realizar este proceso virtual, en medio de la pandemia.

Simón González y Andrés Vélez, CEOs de Tributi.com, plataforma colombiana de declaración de renta en línea, hablan sobre 7 mitos y realidades de la declaración de renta:

1. ¿Declarar renta equivale a pagar impuestos?

Falso. El impuesto se paga sobre los ingresos, y la obligación para presentar la declaración de renta puede venir de otro indicador como: bienes, transferencias, compras y gastos.

Si sus ingresos no son muy altos es probable que el impuesto a pagar sea 0 y si la empresa le hizo muchas retenciones en la fuente, puede quedar hasta con saldo a favor.

2. ¿Para declarar renta, se necesita un contador o la firma de un contador?

Falso. Una persona natural que no sea gran contribuyente no necesita presentar una declaración de renta firmada por un contador.

3. ¿Puedo «bajar” el impuesto a pagar en mi declaración?

Depende. La declaración se hace sobre lo que sucedió en el año anterior, entonces no se puede modificar lo que ya pasó. Lo que se puede hacer es asegurarse de incluir todas las deducciones a las que se tiene derecho según lo que se hizo el año anterior. Por ejemplo, aportes a pensiones voluntarias, medicina prepagada, dependientes, entre otros. Estas deducciones reducen el valor del impuesto a pagar y están contempladas dentro del estatuto tributario.

Cualquier «mejora», más allá de deducciones legales, sería una práctica por fuera de la ley.

Sin embargo, sí hay maneras de planear y reducir el impuesto de 2020 (que se declara y paga en 2021) y precisamente se basa en tomar acciones para que el año entrante uno tenga derecho a más deducciones en su impuesto de renta.

4. ¿Si declaro más bienes o un patrimonio mayor se aumenta el impuesto a pagar?

Salvo unas pocas excepciones, no. El impuesto de renta se calcula sobre los ingresos y no sobre el patrimonio, por lo que tener un patrimonio mayor en la declaración de renta, en general no aumenta el impuesto a cargo.

5. ¿Debo declarar las cesantías recibidas como ingreso?

Sí, se declaran como un ingreso en la declaración de renta. Este valor sale en el certificado de ingresos y retenciones que te debe entregar tu empleador. Dependiendo de tu ingreso salarial durante los últimos 6 meses, este valor podrá afectar tu impuesto a pagar o ser considerado como renta exenta.

6. ¿Qué pasa si la información exógena reportada por terceros en la DIAN no concuerda con la realidad?

Debes guiarte por la realidad de lo que sucedió el año anterior. La DIAN advierte que puede haber inconsistencias en la información reportada por terceros y por eso, lo más importante es que en tu declaración de renta se indique la información tal cual sucedió, no que concuerde con la exógena.

7. ¿Me pueden multar por no declarar renta?

Sí. Si no presentas la declaración de renta teniendo la obligación de hacerlo, más adelante deberás presentarla y pagar una sanción por hacerlo fuera del plazo. Esa sanción tiene un monto mínimo de $350.000 y aumenta cada mes un valor correspondiente al 5% del impuesto a cargo. Además, se pueden generar intereses de mora sobre el impuesto por pagar con retraso.