Viajes al exterior: ¿podrían discriminarlo si tiene la vacuna ‘inadecuada’?

Aunque los expertos coinciden en que todas las vacunas sirven y contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedad grave por el Covid-19, el mundo está ante una situación inesperada: el tipo de vacuna que usted reciba podría definir a dónde puede o no viajar.

En efecto, según la agencia Bloomberg, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea no reconocen las vacunas chinas (Sinovac Biotech Ltd. y Sinopharm Group Co. Ltd), el gigante asiático solo ha aprobado las suyas, lo cual dificultará la reactivación de los viajes de turismo y de negocios.

Esto significa que las personas inmunizadas con vacunas de fabricantes chinos probablemente no tendrán permitida la entrada en el futuro previsible, con serias consecuencias para la actividad empresarial global y el resurgimiento del turismo internacional, reveló Bloomberg.

Esta semana la Unión Europea anunció que planea permitir la entrada de estadounidenses inoculados con vacunas aprobadas por su agencia reguladora durante el próximo verano.

Para los ciudadanos chinos que viajan al exterior con regularidad y los occidentales que desean buscar oportunidades de negocio en la segunda mayor economía del mundo, surge un dilema sobre qué vacuna escoger.

Pero ello también podría sucederle a un colombiano que haya recibido la vacuna china, en vez de la de Pfizer, Moderna, J&J o AstraZeneca, que tienen el visto bueno de las autoridades sanitarias de Estados Unidos o la Unión Europea.

Para millones de personas alrededor del mundo que no pueden elegir que vacuna recibir, el riesgo de que más lugares se vuelvan selectivos sobre las vacunas que reconocen, especialmente dadas las diferentes tasas de eficacia de las vacunas, crea la posibilidad de que las personas enfrenten limitaciones para viajar, así estén inoculadas.

Esto tiene consecuencias para la actividad comercial internacional y la industria del turismo. «Una división global de las personas con base en la adopción de vacunas solo exacerbará y continuará los efectos económicos y políticos de la pandemia», dijo Nicholas Thomas, profesor asociado de seguridad sanitaria en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong.

«Habrá el riesgo de que el mundo se divida en silos de vacunas con base en el nacionalismo de vacunas en lugar de la necesidad medica». China no es el único lugar que restringe el acceso a las personas con ciertas vacunas.

Islandia actualmente omite las vacunas de China y Rusia de la lista de las inmunizaciones aprobadas para la entrada. La cuestión del reconocimiento de vacunas es clave para los países que dependen del turismo, ya que la industria global de viajes, que moviliza US$9 billones, está efectivamente paralizada desde el inicio de la pandemia.

