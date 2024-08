Con inversión de 5.000 millones de pesos Grupo Pash, lanza ATMOS, su nueva marca Athleisure

Publicado: agosto 15, 2024, 9:49 am

ATMOS contará con 12 tiendas en todo el país, en ciudades principales como Bogotá, Medellín , Barranquilla, Cartagena, Neiva, Cúcuta, e Ibague.

ATMOS 93 será el primer flagship store de su estilo en Colombia, una experiencia integral, para fomentar el movimiento y el bienestar, con clases grupales con CYGLO, área de coworking, café MASA y la tienda ATMOS .

Con más de 67 años en la industria , el Grupo Pash genera hoy más de 8.000 empleos directos y más de 3.000 indirectos con los talleres satélites que financia y ocupa con la producción de sus marcas.

, el Grupo Pash genera hoy más de 8.000 empleos directos y más de 3.000 indirectos con los talleres satélites que financia y ocupa con la producción de sus marcas. El 90% de las prendas y el 85% de los textiles son producidos localmente, se desarrollaron y utilizaron tecnologías textiles como AEROSEC (secado rápido), BIOSAFE (antibacterial), y UV-PRO (protección UV) que compiten en calidad, diseño e innovación con marcas internacionales como ALO y Lulu Lemon.

La palabra athleisure viene de la fusión de ‘athletic’ (atlético) y ‘leisure’ (ocio) y propone la mezcla de prendas casuales con otras más formales. Aunque esta tendencia inició en los años 90, su popularidad aumentó vertiginosamente debido a la adopción del teletrabajo durante la pandemia , que puso de moda llevar ropa deportiva, sin la necesidad de estar asociado a la práctica de algún deporte en el día a día.

Entre el 2020 y 2022, el aumento en la popularidad de la industria del wellness y del mercado athleisure, reportó ingresos por más de 358 billones de dólares y en el 2022, un 63% de participación en el mercado norteamericano, Asia Pacífico, Centroamérica y Medio Oriente. Los expertos proyectan un crecimiento anual de entre el 8% y 9% para este segmento en el 2030.

EL Grupo Pash en Colombia alineado con las macrotendencias y fenómenos culturales globales , tras meses de investigación y desarrollo, decidió trabajar en la creación de ATMOS, su cuarta marca , satisfaciendo así, las necesidades de este nicho de mercado y la creciente demanda de ropa cómoda y estilizada que permita a las personas mantenerse activas y adaptarse a los múltiples escenarios de su vida diaria. ATMOS no solo busca posicionarse como una opción local frente a gigantes internacionales, sino que también se inspira en un momento personal de su fundadora Sophie Douver , quien equilibraba la maternidad de gemelos y su carrera profesional durante la pandemia.

El Grupo PASH ya había incursionado en el diseño de ropa deportiva bajo las marcas SEVEN SEVEN, OSTU y Patprimo. Sin embargo, es la primera vez que se enfoca en un estilo de vida particular como lo es el athleisure. Otorgando la libertad de explorarlo en su totalidad y crear piezas que van más allá de la ropa deportiva y se pueden convertir en los nuevos esenciales de quienes buscan ese punto de conexión entre versatilidad, comodidad y estilo. A nivel de producto el gran diferenciador , son los textiles innovadores desarrollados inhouse, con los que se ha confeccionado su línea de training, con leggings y pantalonetas pensadas desde el diseño y los materiales para diferentes tipos de ejercicios y deportes como yoga, crossfit, baile, meditación, running, hiking, etc.

“Queremos ser una marca que, desde la moda, acompaña a las personas en todas sus actividades, desde trabajar en casa hasta ir al gimnasio, un almuerzo, hacer diligencias y más. No es necesario cambiarte, pues con ATMOS estás listo para todo. Este es un concepto global que ha venido tomando fuerza en nuestro país y queremos ser una alternativa colombiana para explorarlo”. Comentó Sophie Douver CEO Grupo Pash.

La inversión en ATMOS , asciende a 5.000 millones de pesos, destinados a la creación de marca, investigación e innovación textil, canalizado su expertise en el desarrollar productos que compiten con marcas internacionales en tecnología y diseño, como ALO y Lulu Lemon. Las prendas de ATMOS, incluyendo leggings, camisetas y pantalonetas, están diseñadas con tecnologías avanzadas que aseguran comodidad y funcionalidad para diferentes actividades físicas. ATMOS está dirigida a una generación joven de espíritu, personas que priorizan su bienestar físico, mental y emocional. Sus consumidores buscan prendas que les permitan pasar sin problemas del gimnasio a una reunión informal, o de trabajar en casa a realizar diligencias.

El 90% de las prendas de ATMOS se fabrican en Colombia, así como el 85% de los textiles, aumentando los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, fortaleciendo así la economía local. La marca cuenta con una planta en Bogotá donde se desarrollan tecnologías textiles innovadoras para maximizar la comodidad y el rendimiento, como AEROSEC (secado rápido), BIOSAFE (antibacterial), y UV-PRO (protección UV), entre otras.

Entre los textiles destacados se encuentran:

AERIUS SKIN: Comodidad sin límites, con compresión que se siente como una segunda piel.

DYNAMI SOFT: Tejido elástico y suave que se adapta a cada movimiento.

CRYO LIGHT: Tela ligera y fresca que mantiene la frescura en días activos.

Además, la línea de training incluye beneficios como la tecnología SQUAT PROOF, que garantiza la opacidad y durabilidad durante movimientos intensos.

ATMOS cuenta con 12 puntos de venta distribuidos en el país, En Bogotá 5 puntos de venta incluido el flaghshipstore de la 93, Barranquilla, , Neiva, Cúcuta ,Ibagué ,Cartagena , Medellín .

La flagship store, ubicada en el Parque de la 93 en Bogotá, será el primer espacio con este concepto , concebido como tercer espacio, lugar favorito para quienes son epicentro de movimiento, un espacio compuesto que ofrecerá clases grupales de todo tipo, con clases de l amano se sus aliados de Cyglo, Bureo, charlas a las cuáles puede acceder cualquier persona a un costo de $10.000 pesos que serán consumibles en la tienda . Tiene un área de coworking con wifi gratis y café y snacks custom made para la experiencia, a través de MASA. Más allá de la experiencia de compra, la comunidad ATMOS podrá vivir experiencias que se centran el movimiento, el bienestar y la autenticidad de la mano de la marca. Las prendas también están disponibles en su plataforma de comercio electrónico.

“Por el momento, ATMOS consolidará su presencia local, esperamos terminar el 2024 con 12 tiendas en el país. A largo plazo, buscaremos expandirnos en los mercados donde el Grupo PASH ya tiene presencia, como Ecuador, Panamá y Costa Rica”. Añadió Douver

ATMOS se compromete con el movimiento del planeta, apoyando causas relacionadas con el bienestar y la conservación, como The Nature Conservancy y LUMNI, también apoya la recuperación de personas afectadas por trastornos alimenticios a través de la fundación Hablando Solas.

Para conocer más detalles , conocerla programación de ATMOS 93 y la colección visita

www.atmosmovement.com.

Acerca de Grupo Pash:

Es un conglomerado líder en la industria textil que gestiona marcas reconocidas como Pat Primo , Seven Seven, y continúa expandiéndose con nuevas propuestas como Ostu y su más reciente marca, Atmos y para diversificar su mercado.

Contacto prensa:

Lina De Vivero

gerencia@allinone.com.co

Cel 315-3340669