Turismo Sostenible en el Valle del Cauca

Por Julián Franco**

La pandemia del COVID 19 sin duda ha dado un vuelco total a las actuales tendencias del turismo global. Según análisis hechos por la UNWTO, dentro de las preferencias de los viajeros no está el turismo masivo en las grandes metrópolis, por el contrario, se presenta un crecimiento bastante interesante de turistas que quieren ir a lugares al aire libre, disfrutar de la naturaleza y aprovechar los espacios verdes a su alrededor para sentirse un poco más liberados de todo el encierro del cual venimos y por supuesto cuidar la salud evitando aglomeraciones.

A su vez el cambio climático ha hecho que todas las personas, potencias, entidades públicas y privadas centren toda su atención en la conservación del medio ambiente, generando estrategias que le apunten al cuidado de la biodiversidad de cada uno de los rincones del planeta.

Colombia es reconocido a nivel mundial por ser uno de los países con mayor biodiversidad de la tierra. Acá contamos con una extensión de 1.151.748 km2 que nos otorga el privilegio de ser el primer país en especies de orquídeas y aves en el mundo, el segundo en plantas, anfibios y mariposas; el tercero en palmas y reptiles; y el cuarto en mamíferos.

Pero si hacemos un zoom al panorama y nos centramos en el Pacífico colombiano donde está ubicado el Valle del Cauca, podemos decir que contamos con cerca de 3.220 especies de vegetales divididos en 268 familias; 1906 animales clasificados en 377 familias y 150 microorganismos agrupados en 20 familias.

Ahora bien, la pregunta es ¿Cómo no aprovechar de manera responsable todos estos recursos naturales y sumarnos a la creciente tendencia del turismo sostenible en el mundo entero? ¡Se está haciendo la tarea, claro que sí! y dadas las condiciones actuales se presenta un auge en apostarle a este tipo de turismo, no sólo desde la empresa privada si no también en el sector público para lograr el aprovechamiento de manera responsable de estos espacios dinamizando así la economía de una manera diferente y poder seguir adelante con el desarrollo y reactivación económica.

En el Valle del Cauca somos conscientes que más el 65% de los recursos turísticos se concentran en el segmento de turismo de naturaleza, por lo tanto, hay que fomentar y apoyar las actuales políticas de turismo que enmarquen el desarrollo de la actividad turística enfocado en la sostenibilidad, ya que de manera contraria se estaría atentando contra estos recursos, impactando de manera negativa la oferta turística del departamento.

**Secretario de Turismo Gobernación del Valle del Cauca