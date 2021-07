¿Se puede tomar alcohol después de recibir la vacuna contra el Covid?

Tras un año y medio pandemia, vacunarse contra el Covid-19 con cualesquiera de los biológicos que se están administrando en Colombia (Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y Janssen, por ahora) puede ser motivo de celebración, lo que para algunos puede significar tomarse una cerveza o un whisky para brindar por la recién adquirida inmunidad.

Pero, ¿puede el alcohol interferir en la respuesta inmunitaria? La respuesta corta es que depende de la cantidad que bebas, según los expertos consultados por el New York Times.

En efecto, según ese medio, no hay pruebas de que tomar una o dos copas pueda reducir la eficacia de ninguna de vacunas como las de Pfizer, Moderna y Janssen. Algunos estudios han descubierto incluso que, a largo plazo, el consumo de cantidades pequeñas o moderadas de alcohol podría beneficiar al sistema inmunitario al reducir la inflamación.

Además: ¿Por qué la vacuna Janssen contra Covid-19 es de una sola dosis?

Sin embargo, los expertos afirman que el consumo excesivo de alcohol, especialmente a largo plazo, puede suprimir el sistema inmunitario e interferir potencialmente en la respuesta de la vacuna. Dado que el organismo puede tardar semanas en generar niveles protectores de anticuerpos contra el nuevo coronavirus después de la inyección para la covid, cualquier cosa que interfiera en la respuesta inmune sería motivo de preocupación.

“Si realmente eres un bebedor moderado, no hay riesgo de tomar una copa en el momento de la vacuna”, dijo Ilhem Messaoudi, directora del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de California, Irvine, al New York Times. “Pero hay que ser muy consciente de lo que significa realmente beber con moderación. Es peligroso beber grandes cantidades de alcohol porque los efectos en todos los sistemas biológicos, incluido el sistema inmunitario, son bastante graves y se producen con bastante rapidez una vez que se sale de esa zona moderada”.

Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, “no hay evidencia que el consumo de alcohol afecte la vacuna; no le voy a decir a la gente que se aplique la vacuna y se emborrache, pero un consumo moderado no tiene efecto”.

En declaraciones a Blu Radio, el funcionario agregó. «Yo me puedo vacunar y si me tomo un vino o un whisky adicional y no hay ningún problema. El mismo día que se vacunen se pueden tomar uno o dos tragos sin ningún problema».

Le puede interesar: Si le dio Covid y ya se vacunó, está en el mejor de los mundos, según experto