Se aleja el fantasma de la cuarentena estricta en Bogotá

“Buenas noticias para la salud de Bogotá. Llegamos a un acuerdo con @MinSaludCol sobre la entrega de ventiladores, la aplicación de la estrategia PRASS y un PMU para Bogotá que realizaremos la próxima semana”, escribió la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su cuenta de Twitter a las 6 de la tarde.

En esa especie de ‘guerra fría’ que se vive entre el Gobierno Nacional y el local, el domingo el presidente Iván Duque había descartado la propuesta de López de volver a una cuarentena estricta por el aumento del número de casos y la virtual congestión de las UCI de la ciudad.

“No es una opción encerrarnos hasta que aparezca una vacuna”, señaló Duque al subrayar que “los colombianos no podemos caer en el derrotismo de decir que no hemos sido los suficientemente juiciosos y que entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos; no. Tenemos que aprender a convivir con el virus y ganarle”.

Por ello, ayer martes antes de la reunión con el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, la Alcaldesa pasó a la ofensiva y en declaraciones a varias cadenas radiales aseguró que “a Bogotá le quitaron recursos para atender la pandemia, pero no se han recibido los ventiladores necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria”.

«Bogotá no puede seguir siendo el sitio del cual se exprime, solo se saca y no se cuida. La burocracia nacional vive de los impuestos que pagamos los bogotanos. El 55% de los impuestos que recauda el Gobierno Nacional, son de Bogotá», aseveró.

«El señor Presidente de la República centralizó las decisiones y centralizó los recursos. A Bogotá le quitaron 567 mil millones (…) y ahora le niegan el 70% de los ventiladores que necesita. Es increíble la ‘michicatería’, la miopía, la falta de visión», agregó López.

«Obvio que es muy barato y mucho mejor cuidar a Bogotá que volver a hacer una cuarentena de 14 días. No le cumplen a Bogotá con lo que ofrecieron desde abril. Bogotá ha hecho una planeación de esta pandemia seria y rigurosa. Su modelo epidemiológico ha servicio», aseguró.

En medio del enfrentamiento, la respuesta del Gobierno llegó por intermedio del director del departamento administrativo de la presidencia, Diego Molano, quien en declaraciones radiales señaló que el Gobierno Nacional ha cumplido con el cronograma de entrega de ventiladores para la capital del país.

“El gobierno ha venido cumpliendo con el cronograma. Estamos seguros de que gestionar ventiladores no se hace a punto de gritos, se requiere hacer gestión y hacer inversión y el Gobierno lo ha venido haciendo, va a cumplirle a Bogotá”, explicó Molano.

En ese cruce de dimes y diretes, se produjo la reunión entre la Alcaldesa y el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, que allanó, al menos por ahora, las diferencias y alejó el fantasma de una cuarentena estricta en Bogotá.

«Tocó hacer una ahí una presión, pero se logró», dijo López. “Pasamos de que nos ofrecieran 425 ventiladores en 3 meses a que nos entregaran 430 en estas 2 semanas, 300 más adelante y la garantía de que si necesitamos más los entregarán. Gracias @MinSaludCol que entendió nuestras razones. No habrá cuarentena general”.