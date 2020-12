MinSalud aseguró que por ahora no pedirá prueba PCR a los viajeros

A comienzos de noviembre, el Ministerio levantó este requisito a los viajeros que ingresaran al país, argumentando que no era necesario en el actual contexto de la pandemia. Por lo tanto, solo dejó como requisito no presentar fiebre o síntomas relacionados con el virus del Covid-19 y diligenciar los documentos dispuestos en la aplicación Check-Mig.

Además, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, explicó que las pruebas no garantizan que las personas no tengan el virus, aunque el resultado sea negativo debido a que puede encontrarse en un periodo de incubación o incluso presentarse infecciones después de tomada la muestra.

Esta decisión generó todo tipo de debates tanto en el ámbito político como en la ciudadanía. Así las cosas, el juzgado 11 administrativo de Bogotá ordenó suspender la modificación del artículo 1 de la Resolución No. 1972 del 04 de noviembre de 2020, en el que eximen a los viajeros de presentar el certificado de la PCR negativa.

El fallo del juez ordenó al Ministerio de Salud que se exija a cada uno de los viajeros que ingresen por vía aérea tener la prueba de Covid-19 con resultado negativo, así como el aislamiento preventivo por el término de 14 días.

Ante esto, el Ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, recalcó que la decisión seguirá en pie hasta que el juez argumente su decisión con criterios epidemiológicos.

«Inicialmente, tuvimos una fase de contención donde tenía sentido limitar la entrada de viajeros, pero desde hace tiempo ya nos encontramos en una fase de mitigación en la cual los niveles de contagio del país son similares a los de otros países, con los cuales Colombia tiene intercambio comercial de turismo y demás», explicó el ministro.

Bajo dicha consideración, Ruiz insistió que una medida como la que se impone no puede ser tenida en cuenta para un tiempo indefinido ni tiene sentido limitar la actividad aérea, así como el derecho de la movilización de las personas.

El jefe de la cartera sanitaria, igualmente, dijo que es imposible pedir la prueba de forma inmediata dado que hay personas que vienen viajando y no tienen el tiempo ni el lugar para hacerse el test. «De manera que tal consideración no es posible, incluso desde el punto de vista del procedimiento legal. No vamos a exigir la prueba hasta tanto el juez no haga la respectiva aclaración a las preguntas que le estamos enviando», precisó.

Finalmente, el ministro sostuvo que la medida del levantamiento de la prueba para viajeros se hizo con el aval de la OPS, el comité de expertos nacionales e internacionales, la Asociación Colombiana de Infectología y varias universidades, que concertaron eliminar el requisito.

«Por ahora simplemente estamos pidiéndole al juez que nos haga la aclaración, nosotros esperamos y tenemos la esperanza de que haya una consideración. Que se mire esto bajo argumentos técnicos y con eso poder saber qué medidas tomar en el futuro», concluyó.