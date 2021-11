Mercado colombiano es prioridad para la industria vinícola de Brasil

La industria vinícola de Brasil es quizás una de las más importantes del planeta y así lo denotan sus cifras: El país es el mayor productor de espumantes de América Latina y el sexto mayor productor de vinos del hemisferio sur (a penas atrás respectivamente de Argentina, Australia, África del Sur, Chile y Nueva Zelanda). Con más de 80 mil hectáreas de uva plantadas y más de 1100 casas vinícolas en su territorio, ocupa el 18 lugar a nivel mundial como productor de vinos finos lo que le ha valido más de 3 mil medallas y reconocimientos en ferias y exhibiciones. Esa misma industria establece como “prioritario” el mercado colombiano.

El año 2020 fue un buen periodo. Brasil batió el récord de consumo interno de vinos que incluyendo los espumantes (nacionales e importados) fue de 2,78 litros per cápita. Esa cifra es histórica y refleja el momento que vivió con relación a la emergencia sanitaria cuando las personas estuvieron más tiempo en casa consumiendo bebidas como el vino. Ello representó un “boom interno” durante pandemia. Prueba de ello, según datos de OIV (International Organization of Vine and Wine), es que Brasil fue el país que más creció en consumo interno – 18%. Los confinamientos y las plataformas digitales para ventas de vino impulsaron en gran medida ese consumo.

Por otro lado los esfuerzos en promoción realizados en el pasado reciente también apoyaron en la percepción del consumidor acerca del vino brasilero De acuerdo con la misma organización, al tiempo que crecía el consumo interno de vino en el país más conocido en el mundo por la cachaça y la caipirinha, también lo hacían las exportaciones en donde destaca la región del Río Grande del Sur exportando veintisiete veces más espumantes en comparación con su segunda región productora, teniendo a Estados Unidos y China como principales destinos.

Brasil viene conquistando espacios como exportador de vinos

En 2020 de acuerdo con Ideal Business Consultora, las exportaciones de vinos aumentaron un 30 % llegando a 563,8 mil cajas de 9 litros, el equivalente a 6,7 millones de garrafas. En 2019 las vinícolas brasileras exportaban 432,9 mil cajas de 9 litros.

Mercado de exportación de vinos brasileños y espumantes en volumen.

Fuente: Ideal Business, 2021.

Colombia destaca como uno de los principales destinos de espumantes brasileños en 2020

Fuente: Ideal Business, 2021

El mercado colombiano ha sido prioritario siempre dentro de las campañas de promoción de Wines of Brasil. “Es un mercado desafiante” por cuenta de las peculiaridades que genera para el ingreso de bebidas alcohólicas extranjeras, al mismo tiempo “tiene mucho potencial pues representa un movimiento de cifras superior a los 55 millones de dólares para el consumo de vinos y espumantes”.

Fuente: Ideal Business Consultoría.

Entre los espumantes, son los franceses los que lideran el consumo colombiano con una participación de 45,5% seguido de los italianos con un 21,1% y los chilenos con un 18,8%. Los vinos tranquilos de Chile lideran el mercado con un 50,6% de participación, seguido de Argentina con el 20% y España con el 15,2%.

Evolución de las importaciones de Colombia con origen Brasil

En los primeros 5 meses de 2021 las importaciones colombianas tuvieron un crecimiento del 25,9% en volumen y 25,5% en valores desde Brasil.

Las cifras de exportación de Brasil hacia Colombia no representan un comportamiento constante, reflejo también de un bajo crecimiento en general de las importaciones colombianas y que al tiempo se considera como “una gran oportunidad, porque entendemos que Brasil puede ganar participación en ese mercado cuyo valor representa más de 55 millones de dólares” afirman desde Uvibra-Consevitis, entidad que ejecuta el proyecto sectorial Wines of Brasil

El desafio ahora será retomar los buenos resultados que venían mostrando los vinos brasileños en el país principalmente espumante el cual ha logrado conquistar innumerables premios internacionales. Con la actual reactivación, la industria de vinos de Brasil espera tener mejores resultados. “Queremos que el consumidor colombiano tenga mayor conocimiento e información de nuestros productos, que pueda comprobar la calidad de los mismos y que sea más consciente de Brasil como productor de excelentes vinos”. – Uvibra-Consevitis.

«Vinhos e sucos do Brasil» a la conquista del mercado Colombiano!

Con este panorama, durante el 29 y el 30 de noviembre la Embajada de Brasil realizará en Bogotá una Misión de Promoción, la cual contará con la presencia de importantes bodegas de Brasil tales como: Vinícola Aurora, Vinícola Garibaldi, Vinícola Alianca y Familia Salton. Serán dos jornadas durante las cuales destacarán reuniones y visitas técnicas de representantes de diferentes vinícolas brasileñas a potenciales compradores colombianos.

Se llevará a cabo también una Ronda de Negocios donde vinícolas y compradores tendrán la oportunidad de reunirse y degustar productos así como para explorar oportunidades de negocios.

Por último, se realizará una velada especial llamada Brazil Wine Experience, un evento donde la degustación del vino brasilero será protagonista, con el objetivo de aumentar comunidad y recordación alrededor del mismo. Esta Misión será organizada por la Embajada de Brasil, con el apoyo de Uvibra-Consevitis, entidad que ejecuta el proyecto sectorial Wines of Brasil en conjunto com Apex-Brasil – agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversión.