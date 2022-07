Medidas que encarecerán la carga tributaria de las mipymes y frenará la generación de empleo

Publicado: julio 24, 2022, 9:59 pm

Las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia cuentan con beneficios actuales, como el descuento del 100% del IVA por las importaciones de maquinaria; el descuento del 50% del ICA sobre el impuesto de renta; y reciben el 25% de subsidio por cada empleo nuevo creado para jóvenes entre los 18 y 28 años. Si estas medidas son desmontadas, se encarecerá la carga tributaria en más del 15% y se frenará la creación de más trabajo en el sector.

Así lo advirtió el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante la promulgación este jueves de la Ley de Emprendimiento Social, evento que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.

Para el Jefe de Estado “el gestor social es muy difícil gestarlo; es muy difícil darlo a luz, pero es muy fácil aniquilarlo”; y explicó qué sucedería si estas políticas de beneficio económico son desmontadas en Colombia.

“Un pequeño emprendedor trae una máquina, y arma un proceso tecnológico, hoy puede descontar sobre ingresos de capital, el 100 % del IVA sobre esos productos. Si eso se pierde estaríamos encareciéndole, tributariamente al pequeño emprendedor, en más de un 20 o 30% la tasa de tributación”, declaró.

Detalló que cuando se le permite al pequeño emprendedor pasar la primera etapa, que es nacer y consolidarse, generar empleo y crecer su capacidad instalada, “también se pueden beneficiar al descontar el 50% del ICA sobre el impuesto de renta. Si eso se llegase a desmontar, le estarían agregando un 15% más de la tributación a una micro, pequeña y mediana empresa”.

Agregó que otro beneficio actual para este sector, que es el generador de más del 90% del empleo formal en toda Colombia, es justamente el de la creación de trabajo, en especial para los más jóvenes.

“Por cada empleo nuevo de una persona entre 18 y 28 años de edad, estamos otorgando un subsidio del 25%, equivalente al aporte de la seguridad social de ese nuevo trabajador ¿Saben cuántos empleos se han generado con esa norma? Más de 500 mil en el sector joven. Si también se desmonta se convertiría en un desincentivo para la contratación formal, más aún cuando tenemos el mayor número de empleados afiliados al sistema pensional de nuestro país”, aclaró, ratificando que eliminar esta medida tendría efectos sobre la economía.

“Y lo resalto porque la economía colombiana no está creciendo por inercia, ni por obra y gracia del Espíritu Santo; está creciendo porque hay políticas pro emprendedoras, entre ellas, estas dos”, puntualizó.

Expresó que el apoyo al emprendimiento no tiene color ideológico o político. “Esto no es de ideología, no son de izquierda o derecha, son de sentido común; pero sobre todo son para interpretar el sentir de una nueva generación que se da cuenta que se puede hacer el bien, haciendo bien, y generando bienestar económico y capital”, puntualizó.

Sobre la Ley de Emprendimiento Social

El Jefe de Estado destacó el trabajo del Congreso para llevar a buen término esta norma.

Esta ley reconoce los modelos de negocio que impulsan el desarrollo sostenible y dicta políticas para su fortalecimiento. La norma define líneas de financiamiento y fortalecimiento, promoción de mesas de negocios, ferias y macro ruedas de emprendimientos sociales, todas amparadas por el ministerio de comercio, industria, y turismo.

El Mandatario defendió las medidas adoptadas por su Gobierno, como el registro de más de 1.800 empresas bajo el modelo BIC, o de Beneficio e Interés Colectivo. De esta manera, Colombia es el país de la región con más empresas BIC.

Destacó el apoyo al emprendimiento como por ejemplo la destinación del 60%de financiamiento para estas iniciativas, a través del fondo Emprender; así mismo, han sido importantes los programas como iNNpulsa y CEmprende.

Detalló que hoy son más de 26 oficinas de CEmprende, con universidades, instituciones, fundaciones “y estamos capacitando, asesorando y otorgando acompañamiento de aceleración y encuentro con fondos de capital privado, con fondos de capital emprendedor y de capital de triple impacto”.

“A partir de esa metodología, podemos decir que hoy en Colombia tenemos un ecosistema que nos ha ubicado —en los últimos rankings regionales— en el primer lugar; primer lugar de cultura emprendedora”, concluyó.