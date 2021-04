Marketing de experiencias: ¿la fórmula para conquistar el mercado latinoamericano?

En los últimos años, la conexión con las marcas se ha transformado, las personas ya no compran un producto, se apropian de una idea; ya no adquieren un servicio, se identifican con la filosofía de una organización, ya no admiran un nombre corporativo, quieren vivirlo, sentirlo y experimentarlo, es por esto que el marketing basado en experiencias y emociones ha ganado terreno en el continente y se ha convertido en una estrategia efectiva para alcanzar al público deseado.

“Conectar con la audiencia y lograr, más que una presentación de la institución una experiencia, hace que el vínculo emocional sea mayor. Las personas no solo quieren conocer la marca, también quieren vivirla y sentirla, tener momentos que trascienden a un recuerdo importante en sus vidas y ver el servicio, producto o idea, como algo que genera conexión”, dice Diego Rodríguez, CEO de e-motion, compañía con 18 años en el mercado experta en el desarrollo de estrategias de marketing de experiencia.

Esto lo han comprendido organizaciones públicas y privadas que, en la búsqueda de nuevas alternativas, han logrado impactar al usuario o consumidor final de una manera memorable, a través de las emociones como una estrategia que genera vínculos.

Y es que existen diferentes desafíos a los que las compañías e instituciones públicas se enfrentan que impiden un alcance total de su público objetivo. Por ejemplo, en Colombia, el reto ha sido acercar las marcas, servicios o productos a ese 60% del territorio compuesto por ciudades de menos de 500.000 habitantes, el cual se ve rezagado debido a sus condiciones geográficas o de accesibilidad a tecnología y comunicaciones. A este reto se suma lograr un impacto real, transmitir su propósito a través de una experiencia, para crear relaciones a largo plazo con su audiencia.

“Es posible llegar a todas las personas sin importar su ubicación geográfica o accesibilidad. En e-motion brindamos soluciones a través de unidades móviles y una estrategia de experiencias 360° para conectar a las instituciones públicas o privadas con sus usuarios, ya sea en Colombia o en cualquier país de América Latina”, dice el CEO de e-motion.

A través de las unidades móviles, una herramienta utilizada por e-motion para acercar a las instituciones a su audiencia, y con las estrategias de marketing experiencial 360° que diseña, de acuerdo con las necesidades de cada organización, esta compañía ha recorrido más de 900 municipios de Colombia, más de 5 países en Latinoamérica y ha impactado a más de 104 millones de personas directamente.

En una de sus campañas más recientes, e-motion, junto a la Secretaría Distrital de la Mujer, con el apoyo de Open Society Foundation y Fundación Barco, convirtieron unidades móviles en espacios de recreación y bienestar, de promoción en salud, formación y de talleres de transformación cultural, así como de servicios para primera infancia en zonas urbanas y rurales del Distrito de Bogotá.

Así mismo, con Profamilia y el apoyo de Bayer, e-motion convirtió sus unidades móviles en centros de experiencia para la promoción de la salud sexual reproductiva y servicios de vacunación, con la campaña #TuSaludSexualAlAlcance, en las que recibió a cualquier colombiano que quisiera contar con asesoría y acompañamiento.

“Con las unidades móviles y las campañas que hemos creado, las personas han podido vivir experiencias de marca y gozar de servicios institucionales. Seguiremos trabajando en acercar a las personas experiencias únicas”, concluye Rodríguez.

Es así como e-motion se sigue consolidando como la empresa líder en la generación de experiencias y en el desarrollo de estrategias que mueven emociones y acercan las organizaciones a su público de manera efectiva, transmitiendo el propósito y creando relaciones profundas y de largo plazo.

