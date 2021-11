“Los cinco derechos de los propietarios de las familias empresarias”

Por: Gonzalo Gomez Betancourt**

El poder para destruir o hacer longeva una familia empresaria viene principalmente de la habilidad para generar alternativas que influencian cada aspecto clave de este tipo de empresas. En este artículo trabajaremos los cinco derechos que los accionistas deben fortalecer para perpetuar la empresa familiar.

En nuestros países desafortunadamente no existe mucha formación sobre los aspectos de la propiedad, en mi experiencia casi ninguna universidad en las que se ofrecen carreras de administración de empresas o afines, enseñan a los estudiantes los derechos y deberes de los accionistas; y cuando empiezan sus labores caen en una cantidad de errores que ponen en peligro la continuidad de cualquier tipo de organización. En esta ocasión he decidido transmitirles los derechos de los accionistas.

Los accionistas sin duda alguna tienen el poder de destruir las empresas, un ejemplo reciente es el del alcalde Quintero quien, por fines electorales, poco a poco viene acabando con una de las empresas insignia de Antioquia y del país como es EPM. Sin embargo, hemos aprendido una lección diferente en nuestro trabajo como consultores de familias empresarias, que los accionistas también tienen el poder de agregar valor y crear patrimonios longevos. Un buen ejemplo de esta resiliencia puede ser la compañía italiana “Marchesi Antinori” dedicada a la producción y venta de vinos de excelente calidad, fundada en 1385, y que ha sobrevivido más de seis siglos, con 28 generaciones, que han sobrellevado todo tipo de calamidades, guerras, pandemias, etc. La longevidad de su empresa no se debe a la suerte, sino a que los accionistas han tomado un número de decisiones importantes para sostener la empresa de generación en generación, entre estas, ha logrado mantener la unidad con la práctica de pasar el control del negocio a un único miembro de la familia. Igualmente, parte de la continuidad de su legado ha sido la inversión en el desarrollo de las siguientes generaciones. Adicionalmente, han permanecido con unas políticas fiscales conservadoras, niveles de endeudamientos bajos, crecimiento a través de la reinversión, y la diversificación del riesgo en negocios relacionados, etc. Para esta compañía la propiedad se ha convertido en una fuente de ventajas competitivas, tienen una menor rotación de personal, mayor compromiso de sus empleados, mayores relaciones de confianza con sus clientes y una orientación de largo plazo a través de las inversiones. Entonces, en vez de pensar que su empresa familiar de alguna manera morirá debido a las trágicas estadísticas de este tipo de organizaciones, sabemos que las familias empresarias tienen el potencial de hacer crecer de manera sostenible su ventaja competitiva en esta nueva economía.

De los ejemplos de estas familias centenarias hemos aprendido los derechos y deberes de los accionistas, a continuación los derechos:

Diseño: Los accionistas tienen el derecho de diseñar el tipo de empresa familiar que desean tener . Solamente ellos pueden determinar el tipo de propiedad que tendrán, quién es elegible para ser un accionista, cómo será la estructura de poder, si es una sociedad con accionistas individuales o representación de accionistas, una regla de oro en este tema es tratar de que exista a través de generaciones un esquema de representaciones por ramas familiares para evitar que las compañías terminen con dificultades entre socios con innumerables accionistas, las reglas de juego de la propiedad son fundamentales. Con el modelo de representación por ramas, en vez de tener una asamblea de accionistas con 50 socios, tendrán una con tres representantes de sus ramas, y cada rama se encarga de generar cohesión en su propio grupo.

. Solamente ellos pueden determinar el tipo de propiedad que tendrán, quién es elegible para ser un accionista, cómo será la estructura de poder, si es una sociedad con accionistas individuales o representación de accionistas, una regla de oro en este tema es para evitar que las compañías terminen con dificultades entre socios con innumerables accionistas, las reglas de juego de la propiedad son fundamentales. Con el modelo de representación por ramas, en vez de tener una asamblea de accionistas con 50 socios, tendrán una con tres representantes de sus ramas, y cada rama se encarga de generar cohesión en su propio grupo. Decidir a ser formados: Los accionistas tienen el derecho a decidir, en los estatutos deben establecer con claridad que decisiones son de este órgano de gobierno y cuáles son de la junta directiva o de la dirección , de manera que se establezcan límites claros. Incluso se deben establecer cuáles son las mayorías para cada tipo de decisión, como mayoría simple, mayorías especiales, unanimidad, etc. Muchos accionistas no saben ejercer sus derechos por eso es necesario formarlos como buenos propietarios de empresa.

, de manera que se establezcan límites claros. Incluso se deben establecer cuáles son las mayorías para cada tipo de decisión, como mayoría simple, mayorías especiales, unanimidad, etc. Apropiación de Valor: Los accionistas tienen el derecho de definir , como mejor les parezca, si pueden maximizar el beneficio (dividendos) como usualmente lo hacen las compañías que cotizan en bolsa, o sacrificar algunos retornos para cumplir con objetivos no financieros como son los de sostenibilidad. Según esta idea, deben poder decidir la cantidad de dinero que se dejará de reinversión y la parte destinada a dividendos . Esto debe incluir un análisis de la capacidad de endeudamiento que puede tener la firma hasta el monto en el cual las empresas no necesiten la firma de sus accionistas avalando créditos, ya que los bancos sólo deberían mirar que sus créditos sean pagados con la generación de caja de los negocios.

, como mejor les parezca, si pueden maximizar el beneficio (dividendos) como usualmente lo hacen las compañías que cotizan en bolsa, o sacrificar algunos retornos para cumplir con objetivos no financieros como son los de sostenibilidad. . Esto ya que los bancos sólo deberían mirar que sus créditos sean pagados con la generación de caja de los negocios. Información y Control: Los accionistas tienen el derecho al acceso de la información sobre la empresa, en particular como se está desempeñando . Este acceso es un derecho, que debe ser limitado por algunas restricciones sobre los temas que se pueden comunicar y los que no, como por ejemplo los secretos industriales, la estrategia de la compañía, etc. Cada vez es más frecuente compartir información con los demás stakeholders de la empresa, las empresas exitosas han logrado determinar cuáles son esos límites. Igualmente los accionistas tienen el derecho de recibir la información de los auditores externos o revisores fiscales de la firma sobre la veracidad de la información que están recibiendo .

. Este acceso es un derecho, que debe ser limitado por algunas restricciones sobre los temas que se pueden comunicar y los que no, como por ejemplo los secretos industriales, la estrategia de la compañía, etc. Cada vez es más frecuente compartir información con los demás stakeholders de la empresa, las empresas exitosas han logrado determinar cuáles son esos límites. . Transferencia de la propiedad: Los accionistas tienen el derecho de definir cómo y cuándo salir de la propiedad. Los derechos de transferencia de la propiedad deben estar totalmente claros en los estatutos, desde el valor de las acciones y sus mecanismos de valoración, la prioridad de compradores, los fondos de reservas para compras de acciones, la protección de los accionistas con medidas como el arrastre o el acompañamiento, exclusión de accionistas, etc.

Estimados empresarios familiares, si ustedes empiezan a enseñar a sus familiares los derechos y deberes de los accionistas, existe una clara evidencia empírica de que sus compañías serán más longevas, debido a que la mayoría de peleas de socios surgen por falta de conocimiento y voluntad.

**Ph.D.; CEO Legacy and Management Consulting Group.