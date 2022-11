“La nueva pandemia serán las enfermedades mentales”, según ProScience

Publicado: noviembre 17, 2022, 3:57 pm

En la actualidad, una de las enfermedades que se ha apoderado de los colombianos es el estrés y todas las consecuencias que trae consigo. Problemas de alimentación de relacionamiento social y cambios físicos, son tan solo una parte de las afecciones que viven cerca del 57% de la población principalmente a causa del trabajo.

ProScience, líder en la exportación y distribución de productos especializados para el mundo fitness, en cabeza de Farid Naffah, influencer que se ha dedicado a llevar el deporte a gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos, se ha propuesto contribuir a la disminución del porcentaje de estrés que conlleva una serie de consecuencias a nivel físico y mental.

“En ProScience somos conscientes que está creciendo de forma desbordada no solo las enfermedades de índole físico relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, sino que cada vez nos atacan las enfermedades mentales. La gestión del estrés se maneja de forma inadecuada y vivimos en un mundo totalmente dopaminérgico donde tú quieres calmar algo que no has descifrado qué es, esto es lo que conocemos como ansiedad, la dopamina en el cuerpo totalmente desbordada” asegura Farid Naffah CEO de ProScience.

El poder de la actividad física

El deporte se ha convertido en una herramienta médica y lúdica para mitigar los efectos de enfermedades como la obesidad, depresión, baja autoestima, presión laboral, entre otros, que tienen a Colombia como el cuarto país con personas que manifiestan el estrés en su cotidianidad.

“El ejercicio tiene connotaciones muy positivas en el cuerpo, una de ellas es la salud física manteniendo los porcentajes de grasa bajos y tener un buen porcentaje de masa corporal, que, entre otras cosas, se ha relacionado con la longevidad. Por otro lado, está la parte mental, es increíble todas las hormonas que despiertas mientras haces actividad física como, por ejemplo, la dopamina sube y la insulina baja oxigenando esos puntos de estrés que tanto afectan al ser humano” afirma Naffah.

Contribución de ProScience por medio del fitness

“Actualmente vivimos en un mundo cada vez más dinámico y se ha vuelto muy común en nuestro círculo social escuchar de la depresión causada por algún factor de estrés. El deporte definitivamente es poderoso para esta nueva pandemia, por esta razón en ProScience acercamos la actividad física a esas personas que están más propensas a tener algún factor de vulnerabilidad y que ejercitando su cuerpo encuentren una puerta sana, saludable y positiva”

Hace unos meses ProScience entregó un gimnasio gratuito en La Tebaida, municipio que ha sido impactado por el microtráfico y la violencia social donde el deporte cumple la función de resocializar a las personas que se han visto afectadas negativamente.

ProScience, actualmente vende cerca de 50 mil unidades en productos para Colombia, Estados Unidos, Ecuador y México, siendo pioneros y facturando más de un millón de dólares al mes. Para el 2023 tienen proyectado facturar el doble, ampliar su infraestructura, la producción y ampliar su mercado.