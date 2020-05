Independientes no pobres, también podrían recibir ayudas del Gobierno

El Gobierno Nacional adoptó medidas para proteger el ingreso de una parte de los trabajadores: los más vulnerables y los formales.

Si bien todas estas medidas, van en la dirección correcta porque protegen los ingresos y el empleo de algunos trabajadores colombianos, aún existe un grupo de la población que no ha sido visible para la política pública y por lo tanto no ha recibido transferencias monetarias por parte del Gobierno Nacional: los trabajadores por cuenta propia o independientes que no se consideran parte de la población vulnerable. Esta población se compone de los trabajadores por cuenta propia que cotizan al sistema de salud o que devengan ingresos iguales o superiores a 1SML.

Según ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), esta estrategia podría complementarse con el diseño de un programa de apoyo a los trabajadores por cuenta propia que no han sido visibles para la política pública.

Para esto, se propone complementar con un programa específico para los trabajadores por cuenta propia que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: ser formales (cotizantes a salud) o que devenguen ingresos equivalentes o superiores a 1SML. Esta medida cobijaría a 4.6 millones de trabajadores y requeriría recursos por $4.8 billones (0.5% del PIB).

Lo anterior tendría un doble efecto positivo: primero, darle mayor soporte a la reactivación económica por el lado del consumo de los hogares, lo cual resulta clave al tener en cuenta la desaceleración que registró el PIB en el primer trimestre del año (1.1% vs. 2.9% un año atrás); y, segundo, avanzar en la formalización tributaria de una parte de los trabajadores por cuenta propia.