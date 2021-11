Familias empresarias ¿Cómo gestionar y reducir la complejidad?

Por Gonzalo Gómez Betancourt**

Las familias empresarias evolucionan en tres sistemas, la familia, la propiedad y la empresa, lo que aumenta la complejidad en la gestión de cada uno de estos. La tarea de los líderes de cada sistema es reducirla, mediante dos habilidades que son el conocimiento y la voluntad, que se verán reflejadas en adecuar diferentes órganos de gobiernos y formar a las siguientes generaciones.

Las familias empresarias a lo largo de su paso de generación en generación, saben que la complejidad aumenta de manera natural. Es así como en el a) Sistema familiar se van incorporando nuevos miembros, familiares políticos, nietos, bisnietos, etc. Hay características que afectan poderosamente las relaciones y dinámicas familiares, por eso es diferente una familia en primera, segunda, tercera o más generaciones; o cuando se tienen eventos como separaciones, exclusiones, muertes, migraciones, diversidad política, de género, entre otras; en el b) Sistema patrimonial, también es un hecho que la complejidad aumenta cuando en primera generación la propiedad está “concentrada”, pero en segunda generación la propiedad esta “dividida”, es decir, se ha transferido a los hijos, lo cual implica retos pues cada uno tendrá su propia forma de pensar y sus decisiones obedecerán en parte a sus propios intereses; ni que decir en tercera o más generaciones donde la propiedad está “encontrada”, porque los accionistas incrementan sus diferencias, en algunos casos ni se conocen, y se presentan las luchas de poder en la organización; finalmente en el c) Sistema empresa, los cambios son igualmente importantes, en primera generación suele ser un mono-negocio porque los fundadores encontraron y aprovecharon un nicho de mercado que les permitió crecer y generar un sustento económico con una estructura organizativa muy simple, casi siempre jerárquica y funcional. Ya en segunda generación y con cierto nivel de generación de caja proveniente del foco empresarial de la primera generación, se empieza con la diversificación relacionada e inicio de la internacionalización mediante exportaciones, lo que permite debido a las sinergias, que estas familias empresarias sean aún más exitosas con esa estrategia horizontal, la estructura se cambia a divisional, ahora bien en tercera o más generaciones es común que el crecimiento venga con negocios no relacionados y nuevos emprendimientos además de una internacionalización, colocando un pie en otros países, todo esto mediante estructuras de tipo matricial con holdings internacionales.

De hecho, la primera tarea de cualquier familia empresaria en cabeza de los líderes de cada sistema y de cada generación, es buscar gestionar la complejidad, la manera como se suele hacer es mediante los “protocolos de familia”, que les ayuda a constituir órganos de gobierno que sean capaces de enfrentar estas evoluciones. Pero el secreto consiste en que estos órganos no se vean cómo algo innecesario, sino que realmente genere valor a la familia empresaria, así a nivel familiar el resultado debe ser la unidad y el compromiso; a nivel de la propiedad un buen ánimo societario con buen dividendo por acción comparado con el mercado y buena apreciación de la acción; a nivel de las empresas que las mismas tengan buenos resultados económicos y que estén cumpliendo con los valores familiares dentro de las mismas.

Es usual pensar que una familia empresaria evoluciona por tres estaciones a través de las generaciones: 1) Estación A: Una empresa mono-negocio de propiedad concentrada y de primera generación, en este tipo de empresas usualmente no tienen juntas directivas formales, pero tenemos evidencia que los fundadores exitosos siempre piden consejo de otros a los que respeta, ya sean por sus conocimientos técnicos o por que los admiran por su éxito empresarial, y los suele convocar en un “Consejo Asesor” donde el gobierno es colegiado, es decir, escucha y valida sus ideas e implementa aquello que está convencido de que puede ser lo mejor. A nivel de familia usualmente existe un órgano de manera informal, al que se le ha denominado “Consejo de Familia” donde conjuntamente con la pareja del fundador se toman las decisiones en aspectos familiares como la educación, salud, viajes, e incluso aspectos económicos como inversiones en algún bien para la familia apartamentos, fincas de recreo, temas tributarios, legales, seguridad; 2) Estación B: Es una empresa diversificada relacionada, propiedad separada, de segunda generación, lo que se ha observado de las familias empresarias exitosas es que a nivel de empresa se tiene una “Junta Directiva” formal y con la presencia de externos independientes que ya les ayuda en la profesionalización de la compañía, a nivel de la propiedad empiezan a entender la necesidad de tener dos órganos de apoyo uno “La asamblea general de accionistas” que les permite entender y enseñar la diferencia entre los roles de la propiedad, gobierno y dirección, pero entienden que esto no es suficiente y suelen crear inicialmente de manera informal reuniones de aspectos de la propiedad para tratar temas como estructuras legales internacionales, aspectos tributarios, inversiones de la familia, estrategia patrimonial, renovación de estatutos, mecanismos de liquidez de la acción, mecanismos de blindaje patrimonial, que se deben gestionar en un órgano denominado “Consejo de Socios”; y en familia debido a la incorporación de los familiares políticos y sus hijos se empieza de manera informal a crear reuniones de familia donde son invitados todos para compartir actividades recreativas, culturales e informativas, a este se le denomina “Asamblea Familiar” , pero formalizan el “Consejo de familia” de la primera generación, para la toma de decisiones familiares como apoyo en la educación de los hijos, en aspectos psicológicos, y para mantener su unidad mediante diferentes mecanismos de resolución de conflictos, etc. 3) Estación C: Esta es una etapa de altísima complejidad, pues hablamos de una empresa de tercera generación, diversificada con activos relacionados y no relacionados con el negocio central; con propiedad que tiene accionistas con visiones enfrentadas, incluso con inversionistas no familiares, además de la formalización de todos los anteriores órganos de gobierno se incluyen los comités de apoyo en cada ámbito quedando así, en la familia: asamblea familiar, consejo de familia y comités de apoyo; en la propiedad: Asamblea de accionistas, consejo de socios y comités de apoyo; y en las empresas: Junta Directivas y comités de apoyo.

Ahora bien, también es razonable que una empresa no siga este camino, y puede ser que de alguna manera tenga cambios abruptos en los sistemas que lo hagan aumentar o reducir la complejidad de un día para otro, generando mezclas frente a los órganos de gobierno propuestos en cada estación. Adicionalmente la otra forma de reducir la complejidad es mediante la formación como buenas personas, con principios y valores sólidos y compartidos, ya que son ellos con su conocimiento y voluntad los que podrán reducir la complejidad cuando sea necesario.

Ph.D. – CEO de Legacy & Management Consulting Group