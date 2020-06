¿Estás que te viajas? Mira los requisitos para volar a partir de este mes

Luego de 79 días cuarentena, el Gobierno nacional dio luces sobre la reapertura de los vuelos. En una entrevista a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, concedida a Blu Radio , la funcionaria dijo que lo más importante es mantener el distanciamiento social, para evitar el contagio.

También dijo que –aunque no hay todavía una definición sobre el particular-, la reactivación podría darse en primera medida con vuelos domésticos.

Sea cual fuere el escenario, parece que todos los viajeros deberán hacer check-in online de forma obligatoria utilizando las plataformas digitales de las aerolíneas.

RESTRICCIÓN DE EQUIPAJE

Posiblemente habrá restricciones para llevar maletas en cabina y también para ir al baño. En esta última circunstancia, los baños estarían asignados según el número de silla.

Igualmente, los servicios a bordo –incluyendo alimentos y bebidas-, estarían cancelados de forma temporal, al igual que las revistas.

Y si estás pensando en ingresar al aeropuerto con acompañantes que no viajen, pues vete olvidando, ya que no se les permitirá su ingreso.

TEMPERATURA Y CONTROLES

Además, a todos los pasajeros se les tomará la temperatura, no solo al ingreso a la terminal, sino también en la sala de abordaje y –posiblemente-, antes de abordar el avión.

La funcionaria fue enfática en afirmar que se exigirá un estricto cumplimiento a la señalización de distanciamiento. Sin embargo, descartó que no sucederá lo mismo dentro del avión, ya que se pensaba que habría un asiento de por medio. Esto quedó descartado, no solo por decisión del Gobierno, sino porque no sería rentable para las operaciones de la aerolínea.

Hay rumores que indican la exigencia de estar inscritos en la plataforma CoronApp, sin embargo, aún no está confirmada esa posible obligatoriedad.

En este sentido, algunos usuarios de Twitter llamaron la atención sobre un hecho particular, ya que de nada sirve que los connacionales tengan que usar obligatoriamente la aplicación CoronApp, si los pasajeros de vuelos internacionales no están obligados a usarla y podrían ingresar sin control.

¿Y EL DORADO?

En medio de tanta expectativa no faltó el comentario de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien aseguró a la misma emisora que antes de septiembre no habrá condiciones para reaperturar el aeropuerto El Dorado.

Sin embargo, en las redes sociales se preguntan que ¿Cómo es posible abrir el comercio, pero no así el aeropuerto? Un hecho absurdo en medio de la crisis.

AVIANCA PIDE PISTA

Mientras tanto, Avianca, que se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos, anunció que el gobierno debería permitir vuelos piloto en el país, especialmente en rutas de mayor demanda.

Así lo expresó a Portafolio.co su vicepresidente de operaciones, Julián Laverde en el sentido de que Avianca está lista para “»comenzar operaciones una vez el Gobierno Nacional y las autoridades locales definan cuáles aeropuertos se abrirán con el fin de poder construir una red de rutas que haga sentido con la demanda y con la que la aerolínea requiere para operar. Sabemos que el servicio aéreo es un servicio público necesario para otros sectores de la economía y personas que están en urgencia de volar».