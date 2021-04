Dólar sigue subiendo y cerró abril en $3.753, el máximo nivel del año

Aunque el Banco de la República revisó al alza su proyección de crecimiento para 2021 (de 5,2% a 6%) y dejó inalterada su tasa de intervención en 1,75%, el peso vivió una nueva jornada devaluacionista, alimentada por la incertidumbre de los mercados a raíz de los problemas la reforma tributaria en el Congreso.

El jueves Bloomberg reportó que los bonos colombianos en dólares se cotizan como si ya no tuvieran grado de inversión, a medida que inversionistas apuestan que el Gobierno no logrará aumentar los impuestos lo suficiente como para que la deuda del país no caiga hacia un terreno de especulación.

Aunque los partidos políticos en el Congreso (incluido el Centro Democrático) le han pedido al Gobierno que retira la reforma tributaria, el presidente Iván Duque dijo: “Estamos abiertos para que hagamos una ponencia sustitutiva que recoja los aportes de todos los sectores, y he visto aportes muy importantes de todos los partidos, y he visto aportes importantes del sector privado, del Consejo Gremial, de la ANDI, de otros sectores de centros de pensamiento, y construyámoslo para que nosotros saquemos el país adelante”.

Duque reiteró que la reforma no va a golpear a la clase media, y lo que busca es que el “50% de la población de Colombia más pobre aumente sus ingresos durante una situación de incertidumbre que no sabemos cuándo va a terminar”.

“Eso significa Ingreso Solidario para cerca 5 millones de familias, la devolución del IVA para 4 millones de familias, gratuidad universitaria pública para estratos 1, 2 y 3, que sería una gran transformación social en nuestro país; para subsidiar el primer empleo, donde decimos: contrate jóvenes entre 18 y 28 años y el empleador, durante 5 años, no paga la seguridad social; la paga el Estado, para incentivar ese empleo juvenil en el marco de la reactivación”, precisó el Mandatario.

“Se considera que ahorros inferiores al 1% del PIB aumentan significativamente las posibilidades de que las agencias de calificación tomen medidas”, escribieron Alejo Czerwonko y Brennan Azevedo, economistas de UBS Global Wealth Management, en una nota esta semana citada por Bloomberg.

Dólar al alza

En una jornada caracterizada por una tendencia predominantemente alcista y un aumento en la volatilidad del mercado, la tasa de cambio cerró la semana en $3.753,3.

Con esto, el peso extendió las pérdidas y registró una depreciación diaria de 1,03% y semanal de 3,44% frente al dólar.

En la jornada se efectuaron transacciones por un monto de USD1.198,92 millones y el dólar registró un precio promedio de $3.740,14.

