Dólar, otra vez por encima de los $3.700. ¿Cuál es el nuevo techo?

En una jornada caracterizada por una apertura alcista, un menor monto negociado y un acentuado aumento en la volatilidad, la tasa de cambio cerró por encima de la barrera de los $3.700, por primera vez en el año.

En efecto, la divisa abrió la sesión sobre el nivel psicológico de los $3.700, $10,11 por encima de su última cotización, y se mantuvo entre un rango de negociación de $3.693,5 y $3.718,5 y con un cierre de $3.717,99 ($22,51 por encima del anterior).

En el mundo, los inversionistas atraviesan una semana volátil, más corta debido al festivo del Viernes Santo en EE.UU. y marcada por el fin del mes y del trimestre, momento en que muchos fondos institucionales reequilibran sus carteras, según un reporte de EFE.

Según el reporte diario de Bancolombia y EFE, el comportamiento se vio influenciado por fuerzas encontradas. Por una lado, el mercado reaccionó al desbloqueo en el canal de Suez, donde el portacontenedores Ever Given ha sido reflotado tras permanecer encallado desde el pasado martes, interrumpiendo el flujo en esta vía de transportes. En la jornada, el Brent, que sirve de referencia al petróleo colombiano, cayó 1% hasta USS 63,92 el barril y el WTI 0,9% hasta US$ 60,40.

Por otro, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 1,713 % y se observó un fortalecimiento de 0,16% del dólar a nivel global.

“El impulso en la demanda de estos activos se dio ante las preocupaciones que generó el incumplimiento de un Fondo (Archegos Capital Management) luego de la liquidación de una de sus posiciones, afectando así, el balance de dos grandes bancos”.

Con esto, y en medio de un avance en la prima del riesgo país (1,74%) el peso nuevamente registró una tendencia negativa frente al dólar y cerró la jornada con una depreciación de 0,76%, la más alta en la región.

Por otro lado, la pausa por la Semana Santa se comenzó a observar con los menores flujos de negociación, pues solo se negoció US$ 780 millones, luego de cuatro jornadas con registros cercanos a USD1,000 millones, y la tasa de cambio registró un promedio de $3.705,95.

A pesar del precio alcanzado ayer, los analistas proyectan un nivel de tasa de cambio cercano a los $3.550 durante 2021.

