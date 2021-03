Tercer pico de contagios afectaría en su mayoría a los jóvenes, dicen expertos

«Tuvimos un diciembre con fiestas y aglomeraciones; estamos viendo las consecuencias”, dijo el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso, al explicar el aumento de contagiados y fallecidos en enero, lo que llevó al Gobierno y a las principales ciudades del país a tomar medidas restrictivas en enero.

Con 63.079 fallecidos, 7.049 nuevos casos y 44.616 casos activos hasta ayer 29 de marzo, los expertos de la Universidad de los Andes señalan que con la Semana Santa aumenta la posibilidad de un tercer pico de contagios de la pandemia y que por ello, bajar la guardia sería un error.

Andrea Ramírez, epidemióloga y profesora de la Facultad de Medicina, asegura que lo primero es reconocer que el inicio del Plan Nacional de Vacunación no es el final de la pandemia. «Hasta que la mayoría no estemos vacunados, no estaremos seguros. Así, con el aumento en las últimas semanas en la positividad de casos de COVID – 19. En esta Semana Santa lo mejor es quedarse en casa y hacer planes virtuales».

Según estimaciones del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, los ciudades más afectadas por el virus son: Leticia, Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla, Montería, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Tunja, Mocoa, Riohacha, Puerto Carreño, Popayán, Valledupar, Yopal, Bogotá y Villavicencio.

Pero según la experta, también sorprende que el aumento de nuevos casos de COVID-10 afectara, en su mayoría, a los jóvenes.

De hecho, Luis Jorge Hernández, epidemiólogo y director de Investigaciones de la Facultad de Medicina, recomienda que en las instituciones de salud se realice una evaluación muy estricta y en tiempo real de indicadores como número de pruebas que se están tomando, tasa de contagios por Unidades de Planeación Zonal (UPZ), así como el volumen de consultas de los servicios de urgencias, tasa de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos y datos sobre insumos y recursos que se requieren para la atención de estos pacientes.

«No se pueden cometer los mismos errores de diciembre, lo único que evitará un tercer pico es hacer una mitigación mediante el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, lavado de manos y control de aforos», agrega.

El llamado es a ser responsables, hacer planes creativos al aire libre y preferiblemente no desplazarse a otros lugares del país. Pero si piensa hacerlo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

1. Verifique las medidas y restricciones en los lugares destino.

2. Evite lugares turísticos y de aglomeraciones como: plazas, playas, piscinas, monumentos y restaurantes.

3. Haga planes con su núcleo de contacto, preferiblemente al aire libre y con ventilación nacional.

4. Al regresar, cumpla con siete días de aislamiento y reporte síntomas relacionados con COVID-19.

5. No lleve a los adultos mayores a su viaje y llévelos a vacunarse.

Le puede interesar: Cuando vuelvan los viajes la planificación de las vacaciones ya no será igual