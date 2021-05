Despegó el turismo de vacunas y ciudades como Nueva York lo promueven

¿Frustrado por no hacer parte del grupo de seis millones de colombianos que, en la tercera etapa, recibirán una vacuna contra el Covid?

Al igual que cientos de colombianos que ya se han vacunado en Estados Unidos, usted podría sumarse a la nueva oleada de turistas que están aprovechando la bonanza de vacunas en el país del norte para desempolvar el pasaporte y la visa y pegarse la rodadita a Nueva York, Miami y Tampa, entre otras ciudades.

El fenómeno está siendo aprovechado por agencias de viajes del país y de toda la región, que están publicando avisos que dicen: Te interesa la vacuna contra el COVID-19? ¿Tienes visa americana? ¡Consúltanos!».

Desde México, pasando por Colombia y terminando en el sur del continente, en Argentina, miles de latinoamericanos están reservando vuelos a Estados Unidos para aprovechar una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo, mientras las estrategias en sus propios países se tambalean.

Estados Unidos ha administrado casi 262 millones de dosis, unas 2,3 veces el número de vacunas aplicadas en toda América Latina, lo que equivale al 58% de su población ya vacunada, según el Centro de Control de Enfermedades, CDC.

Incluso, algunos estados de EE.UU. han reducido su pedido de vacunas al gobierno federal debido a que la gente no está acudiendo a vacunarse como las autoridades de salud quisieran, según un informe de CNN.

Pero incluso algunas ciudades que han sido exitosas en el proceso, como Nueva York, están incentivando el turismo de vacunas con el fin de reactivar los sectores más castigados, como el entretenimiento, el hotelero y la gastronomía, entre otros.

De hecho, hace menos de una semana, el gobierno de la ciudad de Nueva York señaló : «Bienvenidos a Nueva York, ¡tu vacuna te está esperando! Aplicaremos la vacuna de Johnson & Johnson en lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Con la autorización del estado, podemos hacer llegar las vacunas a los turistas y asegurarnos de que se lleven un recuerdo a casa. ¡Hagámoslo!”, escribió en un tuit el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Welcome to New York, your vaccine is waiting for you!

We’ll administer the Johnson & Johnson vaccine at iconic sites across our city. With State authorization, we can get vaccines to tourists and make sure they have a built in souvenir to bring home with them. Let’s get it done! pic.twitter.com/NCqIietY9R

— City of New York (@nycgov) May 6, 2021