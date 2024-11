El Desafío Pepsi® cumple 50 años y se relanza con IA, poniendo a prueba el sabor Pepsi Zero

Publicado: noviembre 29, 2024, 9:50 am

● Pepsi puso en práctica una nueva versión de su icónico Desafío Pepsi, actualizada con el poder de la IA: ahora, DesafI.A Pepsi. Se trata de una experiencia de prueba de sabor en la que la IA puede determinar qué bebida gustó más entre los participantes.

● En línea con las tendencias de consumo a nivel regional, marcadas por un fuerte crecimiento de la categoría, la experiencia se volcó ahora a la prueba de colas sin azúcar. El 58.3% de las personas que participaron prefirió Pepsi Zero.

● Con su novedosa tecnología SonI.A, la marca evaluó en Colombia las preferencias de las personas en tres niveles: auditivo, visual y cognitivo.

Bogotá, 22 de noviembre de 2024.– Según Global Data, el segmento de colas sin azúcar en Latinoamérica creció en un promedio anual del 8% entre 2018 y 2023, y trajo más de 234 mil nuevos consumidores a la región. En este contexto, así como hace ya casi 50 años Pepsi® marcó un hito en el sector con su icónico Desafío Pepsi, hoy la marca lo hace nuevamente, poniendo a prueba ahora el sabor Pepsi Zero. Pero la apuesta se redobla: ahora, la experiencia incorpora el poder de la IA para evaluar las preferencias de los consumidores a través de SonI.A, una innovadora tecnología multisensorial, creando una experiencia nunca antes vista en el sector de bebidas.

Con la incorporación de esta nueva tecnología, Pepsi implementó el renovado blind-test, Desafío Pepsi, primero en Colombia. En la ciudad de Bogotá, durante el festival Estéreo Picnic 2024, más de 400 personas participaron activamente en una experiencia de sabor que los invitó a elegir entre la Pepsi Zero y otra cola sin azúcar. Utilizando la tecnología de SonI.A, el dispositivo los puso a prueba al saborear ambas bebidas e interpretó no sólo sus opiniones verbales, sino también sus reacciones cognitivas. El 58.3% de los participantes prefirió Pepsi Zero.

Esta preferencia marca un futuro prometedor para la marca, si se tiene en cuenta la tendencia de consumo a nivel regional. En los últimos años, Pepsi ha crecido de manera sostenida, siendo Latinoamérica el sector de mayor crecimiento dentro de PepsiCo por segundo año consecutivo. Además, en 2022 y 2023 fue reconocida por el Kantar Brand Footprint como la marca de mayor crecimiento en el hogar latinoamericano.

«En Pepsi, una de nuestras principales apuestas es el consumo de colas sin azúcar. Impulsando la prueba de Pepsi Zero, ofrecemos una opción que no solo satisface las preferencias de los consumidores, sino que también responde a las tendencias y estilos de vida”, destacó José Luis Silva, Director de Marketing para Pepsi Latinoamérica.

COLOMBIA: PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN VIVIR EL DESAFI.A PEPSI

A nivel regional, el negocio de bebidas de PepsiCo en Latam cuenta con presencia en alrededor de 4 millones de puntos de venta en Latinoamérica, con operaciones en 95 plantas y el trabajo conjunto con 13 socios embotelladores. Para PepsiCo Bebidas, Colombia es el tercer mercado más importante de la región, luego de México y Brasil. Se trata de un mercado altamente competitivo, en constante cambio y evolución tanto en canales como en puntos de venta.

“Nuestra estrategia se apoya en la mentalidad ‘sed de más’, con la que buscamos inspirar a los consumidores a probar nuevas experiencias. Hoy, la tecnología nos permite tener esa conexión con los consumidores de formas que antes eran impensables. DesafI.A Pepsi es una apuesta a la innovación. La primera implementación en Colombia fue tan sorprendente que esperamos poder replicarla pronto en otros países”, explica José Luis Silva.

“DesafI.A Pepsi es un claro ejemplo de cómo la IA puede transformar una experiencia tradicional en algo completamente disruptivo y emocionante, marcando todo un hito en el uso de la inteligencia artificial y en la industria de las bebidas. Por primera vez, hemos configurado la IA para interpretar y reflejar las preferencias de los participantes de manera dinámica. Más allá de los resultados obtenidos, comprobamos además que los participantes disfrutaron mucho de la experiencia”, añadió Nicolás Pimentel, fundador de Becoming Mode, la agencia responsable de llevar adelante esta experiencia.

El proyecto posiciona a Colombia como líder en innovación y transformación, al ser el primer país en lanzar esta versión renovada del Desafío Pepsi, un clásico mundial, ahora potenciado por la inteligencia artificia