¿Cuándo regresarán los niños y jóvenes a clases?

Desde hace poco más de dos meses, los niños y jóvenes del país han tenido que adaptarse a las clases virtuales, lo que sin duda significó un revolcón en el sector educativo; padres, profesores y alumnos se adentraron en el universo de las clases en línea con una gran cantidad de retos.

Hoy la adaptación ha sido un poco más rápida de lo esperado y muchos de los colegios y universidades han logrado organizar sus clases y horarios para continuar con sus proyectos de aula y respetar el aislamiento preventivo obligatorio.

Sin embargo muchos se preguntan cuándo será el regreso a las clases presenciales y de qué manera deberán hacerse.

El Ministerio de Educación y las Secretarías de cada una de las ciudades han analizado de cerca las posibilidades para regresar a las aulas presenciales, asesorados por los expertos en epidemiología del país.

Si bien los protocolos están hasta ahora en proceso de estudio y no hay nada confirmado, las autoridades educativas han visto como están regresando los demás países a la normalidad en los colegios y universidades con protocolos de aislamiento y todas las herramientas de bioseguridad, como se puede ver en China, Corea del Sur y algunos países europeos.

Aunque este regreso podría tardarse un poco. La posibilidad de un retorno gradual se vería en el segundo semestre del año, teniendo en cuenta el periodo de vacaciones que se llevaría entre junio y julio.

De lograrse un protocolo y observando el comportamiento de la curva de contagio, los estudiantes regresarían por turnos, es decir, una semana regresaría parte del curso y la siguiente semana la otra parte, o por grados. Esta es una de las propuestas.

Se dividirían los horarios y los días ya que debe continuar el distanciamiento social. «Seguramente nos va a tocar, una semana va la mitad de los niños de un grado, la otra semana la otra mitad y estamos mirando cómo manejaremos el tema de la alimentación escolar, nos tocaría establecer unos turnos» fueron las palabras de la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla.

Pero muchos expertos afirman que es posible que esto no se pueda dar debido a que no somos un país culturalmente disciplinado. «No sé si los niños realmente puedan entender y aplicar el distanciamiento social como realmente lo queremos, o que los colegios apliquen con severidad las normas, no somos culturalmente los más disciplinados y la propagación podría incluso ser peor», afirma la bacterióloga Diana Montaña.

El interrogante está abierto y será el Ministerio de Educación el que tome la última palabra para saber si los estudiantes de colegios y universidades pueden terminar su año escolar en las aulas presenciales.