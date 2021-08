Colombia superó las  27 millones de dosis aplicadas: Así podemos ayudar a aumentar ritmo de vacunación

El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 se está haciendo de manera planeada y garantizando que quienes reciban la primera dosis tengan garantizada la aplicación de la segunda dosis. Este trabajo es articulado con las entidades territoriales, que tienen el seguimiento de a quiénes se les está aplicando inicialmente la vacuna.

Se siguen realizando unificación de etapas en los territorios con mayor dispersión poblacional o condiciones especiales, lo cual contribuye a reducir las brechas territoriales de la vacunación.

El Ministerio de Salud y Protección Social destacó el cierre en vacunación contra el covid-19 en julio, tras superar la meta establecida de 25 millones de dosis aplicadas y alcanzar el viernes 30 de julio las 550.832 dosis día, lo que marcó otro récord.

Así lo resaltó el director de Promoción y Prevención, Gerson Orlando Bermont Galavis, al indicar que se logró un gran avance. «Tuvimos en el mes de julio una cifra récord de 550.832 dosis aplicadas día y llegamos a los más de 27 millones de dosis aplicadas en todo el territorio».

A este hito se sumó que ya son más de 12 millones de ciudadanos los que tienen esquemas completos de una y dos dosis. «Esto nos ayuda a protegernos contra las nuevas variantes», precisó el director.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia🇨🇴, con corte al 1 de agosto de 2021, 11:59 p.m. ✌️#Vacunémonos

Se evidenció así el buen ritmo de la vacunación que tiene los territorios, que le permite a Colombia avanzar en el propósito de alcanzar, para fin de año, los 35 millones de vacunados contra el covid-19.

Ahora, para el mes de agosto, se establece un nuevo reto para todos los territorios, ya que en el transcurso de las próximas semanas se abrirá el total de los grupos priorizados, de acuerdo con lo señalado por el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.

Es de tener en cuenta que Colombia ya ha recibido un total de 35.814.754 dosis de vacunas de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac, tanto por mecanismo COVAX, como bilateral.

Es por ello por lo que, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, buscan llegar con prioridad a los mayores de 50 años, y a todas las personas con comorbilidades, que aún no acceden a su vacuna contra el COVID-19, y lo haremos entre todos, como sociedad, teniendo en cuenta la responsabilidad que todos tenemos para reducir los mayores impactos de esta pandemia.

Recibiendo el esquema completo de vacunación contra la COVID-19, garantizas que la efectividad del vacuna sea completa. Si ya te aplicaron la primera dosis, no olvides la segunda. #Vacunémonos

Pero la pregunta como sociedad es: ¿Qué podemos hacer para que sean más los vacunados en el país?

Desde Minsalud entregamos algunos argumentos basados en la evidencia científica que ayudarán a convencer a los que aún no quieren acercarse a un punto de vacunación o tienen dudas y temores en torno a la inmunización:

Todas las vacunas actualmente aprobadas en el país reducen el riesgo de contagiarse (a distinto nivel, aunque ciertamente esta posibilidad sigue existiendo). Incluso, ya hay evidencia de que algunas de ellas también reducen la probabilidad de que los contactos no vacunados de las personas vacunadas se contagien, lo que muestra su impacto humanitario. Además, su principal efecto es reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves, para lo cual todas han demostrado una mayor efectividad.

No vacunarse es seguir mucho más expuesto y vulnerable frente a un virus que puede ser mortal. Las vacunas se asignan de acuerdo con la disponibilidad que tenemos en el país. No se trata de escoger X o Y vacuna, inicialmente porque no es posible y, además, porque prolongar el acceso a la vacuna «que quiero» puede llevar a adquirir el virus y que tenga un desenlace mucho más grave. Todas las vacunas que hay en nuestro país son seguras, eficaces y efectivas, todas han demostrado una alta efectividad para reducir la mortalidad e incidencia de casos graves, por eso la mejor vacuna es la que está disponible y, sobre todo, la que está en nuestros hombros.

Colombia adquirió vacunas seguras y eficaces, que permiten darle la tranquilidad al ciudadano de que estará protegido contra el virus, especialmente a tener menor probabilidad de complicarse o morir si llega a infectarse, y que su salud no se afectará por el hecho de recibir este esquema de vacunación. Por eso es importante la observación en la que deberá estar el ciudadano después de recibir la vacuna, para que el personal médico actúe, en cualquier caso, así mismo reportar a su EPS cualquier efecto adverso posterior. Afortunadamente, estos efectos adversos son muy raros, y la gran mayoría son leves, y ceden espontáneamente. La mejor manera de enfrentar el virus es con las vacunas.