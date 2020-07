Colombia adelanta alianzas internacionales para adquisición de la vacuna contra el covid-19

Durante el anuncio, el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez aclaró que, para producir cualquier vacuna se necesita tres fases: la in vitro, la de seguridad y la que evalúa su eficacia. Sin embargo, los ensayos que están produciendo contra el coronavirus se encuentran entre la fase dos y tres.

A pesar de esto, el jefe de la cartera aseguró que Colombia viene adelantando alianzas por medio del mecanismo COVAX para una futura compra de estas inyecciones. Asimismo, explicó que esta es una alianza para que los países tengan un acceso equitativo a estos antídotos, por medio de acuerdos en los que se comprometen a adquirir un porcentaje específico.

«En ese mecanismo lo que se prevé es que adquirirán dos billones de vacunas lo largo de 2021 con una distribución equitativa entre los diferentes países que hagan parte», dijo el ministro Ruiz.

Explicó, igualmente, que existen alianzas bilaterales, en los cuales el país negocia directamente con una vacuna, tomando el riesgo si esa puede o no ser efectiva, algo que en este momento ningún país del mundo sabe. No obstante, el funcionario anunció que “Colombia ya firmó un acuerdo de confidencialidad con Pzifer y con AstraZeneca para empezar esas negociaciones de compra, pero no de testeo”.

En cuanto al presupuesto de una posible compra señaló que los recursos saldrán del presupuesto Nacional, con un monto inicial para inmunizar a cerca de 6 millones de colombianos en la fase inicial, y bajo esos parámetros de hace la adquisición.

“Colombia está inscrita al Mecanismo COVAX con el objetivo de acceder a una compra centralizada y equitativa de vacunas. En el momento en que estas se obtengan, la población adulta mayor y las personas con enfermedades de base tendrán la prioridad” agregó el funcionario.

Por último, el Ministerio de Salud mencionó que todavía se desconoce cuántas vacunas van a tener efectividad y en qué momento lo van a demostrar.