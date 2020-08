Banrepública vendió casi todas reservas de oro antes de la subida de precios. ¿Se equivocó?

La polémica quedó servida. Esta semana la agencia Bloomberg reveló que el Banco de la República vendió dos tercios de sus reservas de oro antes de que el precio del metal alcanzara un precio récord.

Las ventas se hicieron en mayo y junio cuando el precio de la onza era de unos US$1.700, mientras que el precio actual supera los US$2.000. En total, el Emisor vendió 1,8 billones de pesos (US$ 475 millones) de sus lingotes, lo que equivale al 67% de sus tenencias a fines de mayo.

La reacción de los políticos no se hizo esperar y de inmediato anunciaron debates de control político, tal como el senador liberal, Luis Fernando Velasco:

A la polémica se sumó el senador Gustavo Petro, con el siguiente trino en su cuenta de Twitter:

En un comunicado, el Banco explicó que la participación del oro en las reservas internacionales ha sido mínima. Con las ventas efectuadas entre mayo 27 y junio se redujo aún más, desde 1,40% del total a 0,45%. El precio promedio de venta fue US$ 1.727/onza.

“El precio del oro ha subido durante el 2020. Inició el año en US$ 1.517/onza, el máximo fue el 6 de agosto en US$ 2.063/onza y desde ahí se ha devuelto hasta US$ 1.939/onza. Esto muestra la gran volatilidad del precio de este activo”.