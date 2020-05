Así reaccionaron algunos líderes al alargue de la cuarentena con excepciones

Tras expedir el decreto 749 que ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio desde el 1 de junio hasta las cero horas del 1° de julio, anunciado por el Gobierno nacional, en redes sociales empezaron a circular mensajes de apoyo y desacuerdo con esta nueva medida.

Mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano, el cual regirá desde las cero horas del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas del 1° de julio de 2020. pic.twitter.com/FtdgIGp9lx — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 29, 2020

En la orden emitida, se incluyen 43 excepciones, entre las que se encuentran el comercio, funcionamiento de centros comerciales, servicios de peluquería, parqueaderos públicos para vehículos, museos y bibliotecas. También se exceptúan comercio al por mayor y al por menor y actividades inmobiliarias, entre otros.

Aunque los sectores siguen en su reactivación paulatina, las personas deben continuar con la restricción de salida. Este ha sido el mayor dilema, a lo que líderes locales como Claudia López se pronunciaron en su cuenta de Twitter diciendo:

«Abren centros comerciales, peluquerías, etc y dicen que «extienden aislamiento» Qué esperan? Qué abran y no vayan clientes? Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida».

Confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluqerias, etc y dicen que "extienden aislamiento" Qué esperan? Que abran y no vayan clientes? Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 29, 2020

A esta posición se sumó Sergio Fajardo en sus redes agregando que: «Toda nueva medida inteligente se convierte en un desconcierto ciudadano. La pedagogía ciudadana se fue de vacaciones y por las calles camina la confusión».

Tiene razón. Toda nueva medida inteligente se convierte en un desconcierto ciudadano. La pedagogía ciudadana se fue de vacaciones y por las calles camina la confusión. https://t.co/TAGJVLfbZY — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 29, 2020

El Secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez también criticó la decisión por el número de sectores que se reactivan, señalando que efectivamente, esto ya no se trata de aislamiento y el cuidado deberá ser voluntario y personal.

«Es inviable con 15 mil policías controlar a millones de ciudadanos y decenas de excepciones. ¡Acá solo nos queda autocuidado!», dijo.