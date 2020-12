7 consejos para para no ser víctima de los delincuentes en diciembre

Durante esta temporada los casos de hurto en sus hogares debido a que varias familias salen de viaje. A esto se suma la inseguridad en las calles al momento de hacer las compras y los fraudes por internet. Por lo tanto, las Empresas Colombianas de Seguridad hacen algunas recomendaciones para esta temporada.

1. Nunca publique en las redes sociales sus planes de viaje y el tiempo que tardará, está información es pública y cualquiera puede usarla para engañar a sus familiares o ingresar a su hogar.

2. Jamás descuide su tarjeta débito o crédito y mucho menos abra mails desconocidos o links que envía supuestamente su banco, podría caer en una de las modalidades de robo de información como el phishing o ser víctima del cambiazo.

3. Nunca use conexión de wifi libre y menos si va a realizar alguna transacción por la plataforma bancaria, si va a retirar grandes sumas de dinero no lo haga a menos que sea de verdad muy necesario, si lo es, avísele al cajero para que a través del vigilante se contacte con la escolta de policía.

4. En las terminales compre en las taquillas su cupo para abordar es más seguro y siempre esté atento a su equipaje, no lo descuide.

5. Si pide transporte por aplicaciones trace usted la ruta y envíele la información del conductor a sus familiares o amigos.

6. No tome transporte en sitios no autorizados o ilegales, en caso de cualquier accidente no le darán todas las garantías que un vehículo legal le ofrece.

7. Si está caminando en la calle, nunca saque su celular, chatee o escuche música a alto volumen, esto logra distraerlo de su alrededor por lo que está altamente expuesto a un accidente o robo.