Uber anuncia sorpresivo regreso, ¿Cómo va a funcionar?

El 31 de enero millones de usuarios de Uber tomaron lo que pensaron sería el último viaje de la plataforma y, a través de un comunicado, la app aseguró que abandonaban el país cumpliendo con la sanción impuesta por la SIC.

Sin embargo, a solo 20 días de haber emitido este comunicado, la aplicación sorprende a los colombianos con su regreso a través de un nuevo modelo. Hasta el momento, ni la SIC ni el Ministerio de Transporte han dado respuesta sobre la viabilidad de las nuevas opciones de la app.

«Desde que supimos que teníamos que cerrar operaciones en Colombia el pasado diciembre debido al fallo de la SIC, tomamos la decisión de replantear las cosas. Hemos buscado nuevas alternativas para seguir trabajando por ayudar a conectar a las personas en el país y así responder al apoyo que recibimos de la comunidad en las últimas semanas», dice el comunicado emitido por Uber

¿Cómo va a funcionar este nuevo modelo?

Se trata de un esquema que permitirá arrendar un vehículo con un conductor, bajo un acuerdo entre las partes al momento de la llamada. La aplicación será el punto de contacto que conecta a las dos partes para que entre ellas celebren un contrato.

A través de cinco alternativas diferentes, los usuarios podrán tomar su servicio de acuerdo a sus necesidades:

PorHoras:

¿Necesitas hacer diferentes vueltas? ¿Quieres recorrer la ciudad con más flexibilidad? Esta es la opción para ti. Puedes alquilar un vehículo con conductor y pagarlo por el tiempo que lo utilices.

UberYA: Podrás alquilar un vehículo con conductor para poder moverte por la ciudad de manera ágil y confiable.

Economy: Te permite alquilar vehículos con conductor donde podrían estar disponibles modelos menos recientes para alquilar a un precio menor. Disponible solamente en algunas ciudades de Colombia.

Comfort: La alternativa premium que te permite alquilar vehículos más modernos con conductor, para una experiencia más cómoda.

XL: ¿Vas en grupo o tienes muchas maletas? Esta es la opción perfecta para más espacio. Consejo ganador: si vas en grupo divide el precio del arrendamiento entre todos y ahorra.

Uno de las reacciones que más se esperaban era la de los taxistas. Hugo Ospina, representante de los taxistas no ocultó su descontento y se manifestó a través de Twitter: «Pura y física carreta, la orden del juez se debe cumplir por competencia desleal! La orden no depende de los operadores! Si pueden si o no cumplir orden!»

Cabe recordar que Uber salió del país luego de haber sido sancionado por competencia desleal así como otros procesos por los cuales debe pagar una millonaria multa y todavía no hay una reglamentación clara para este tipo de aplicaciones en el país por lo que su regreso deberá ser estudiado con lupa por los entes de control.

