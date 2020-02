¿A Facebook le quedó grande proteger la información de sus usuarios?

Hace un par de meses, el escritor y novelista Stephen King, reveló a través de twitter que iba a eliminar su cuenta de Facebook. En su mensaje, el novelista aseguraba que no se sentía cómodo con la avalancha de información falsa que se emitía a diario en la red social así como no confiaba en la capacidad de la aplicación de proteger la privacidad de los usuarios.

Pero este no es un caso aislado, desde hace varios años, una oleada de cantantes, actores y personalidades famosas pusieron como tendencia el hashtag #DeleteFacebook al que se unieron millones de personas en el mundo y actores conocidos como Jim Carey y Will Ferrell y el fundador de Tesla, Elon Musk.

Este último, en particular, ha sido firme detractor de la red social, incluso ha dicho que ha eliminado las cuentas de sus compañías Tesla y SpaceX, que sumaban más de cinco millones de seguidores. incluso, en cada oportunidad que lo cuestionan sobre esta plataforma afirma que es aburrida e insta a los demás a que no la usen si no quieren ser controlados por la maquinaria política y propagandista que tiene Zuckemberg en su haber.

La polémica volvió a ser noticia hace unos días cuando el actor Sacha Baron Cohen asegurara en Twitter que cómo es que no se puede controlar a una aplicación que tiene a más de 2.500 millones de usuarios en el mundo, la cual además tiene el control de lo que ven las personas, no protege sus datos y todos los usuarios están expuestos a propaganda política desmesurada y a que le sean usado sus datos.

Y es que, dos escándalos recientes han llamado aún más la atención: el primero de ellos tiene que ver con la campaña del demócrata estadounidense mICHAEL bloomberg acusado de usar la red social para hablar bien de él; se dice que Bloomberg paga 2.500 dólares mensuales a 500 empleados anónimos que hablan bien de él: ¿es eso publicidad política? También contrata a influencers para que hagan posts graciosos en Instagram, propiedad de Facebook, que den que hablar.

El otro caso es el del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu habría pagado a varias plataformas para crear cuentas falsas que dieran noticias positivas sobre él y el club.

Este uso indiscriminado de Facebook ha puesto en el ojo del huracán al gigante tecnológico que sigue siendo la red más usada. De acuerdo con las más recientes cifras, Los usuarios de Facebook publican 100.000 millones de posts diarios en todo el mundo, pero no existe una política clara de protección de datos y por tanto la vulnerabilidad del internauta está expuesta casi a flor de piel.

En repetidas ocasiones, Mark Zuckemberg se ha manifestado asegurando que si bien han tratado de implementar varias políticas regulatorias del control de datos como las estrictas reglas europeas, del GDPR, también ha defendido su postura de no aplicar ninguna estrategia de fact-cheking al contenido político publicitario.

Esto quiere decir, y lo ha dicho el dueño de Facebook en contadas ocasiones es que la información que allí se comparte es de uso público y que es imposible de regular y que las medidas de seguridad pueden ser difíciles de regular, aunque sí afirma que ha puesto en marcha políticas para la protección de datos.

Además, Facebook propone medidas sobre la gestión del contenido que ya cumple en gran medida: la supervisión de las políticas de contenido por un órgano externo, que Facebook está a punto de crear; la publicación de sus normas y la transparencia con las cifras de todo lo eliminado, que Facebook incluye en sus dos informes anuales, o la consecución de umbrales mínimos de eliminación de contenido, sea el 99% de la apología del terrorismo o el 90% del discurso de odio, que Facebook logra ya mayoritariamente con tecnología, sin participación humana.

Pero la polémica sigue, pues los famosos y expertos aseguran que dichas políticas no deberían ser reguladas por el mismo Zuckemberg sino por los gobiernos de los países en los que funciona. «Facebook debería ser regulado por los gobiernos no por un emperador», aseguró Baron Cohen.

En este sentido, la vicepresidenta de Políticas Globales de la red, Monika Bickert, asegura que si bien los gobiernos no pueden tomar el control de la red social sí deben forzar a Facebook a que me mejore sus políticas de protección de datos en las redes sociales, pero no es sencillo porque se trata de un nuevo modelo que no encaja en ninguna normativa. «No es una empresa de telecomunicaciones, que es ajena a lo que corre por sus líneas. Ni es un medio de comunicación, que es responsable de su contenido. «Es definitivamente un espacio nuevo. No encaja en ninguna categoría preexistente, ni lo hará», dice. Pero sus algoritmos definen qué ve cada usuario. Y premia el contenido más viral o que lleve al usuario a estar más tiempo en la plataforma», afirmó Bickebert.

En el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a la red social Facebook Colombia implementar medidas eficientes y eficaces para proteger los datos de más de 31 millones de usuarios que tienen en el país.

De acuerdo con la SIC, la naturaleza de esta red social se basa en la recolección, tratamiento y circulación de datos de millones de colombianos y, por tanto, debe implementar estrategias que protejan correctamente estos datos.

El debate sigue abierto, si bien Facebook ha tratado de mejorar sus políticas aún queda mucho por hacer y cada vez pierde más adeptos por cuenta de las dudas que generan sus normativas de protección de datos.