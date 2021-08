¡Ya es un hecho! Aprenda a pasar el historial de WhatsApp de iOS a Android en fáciles pasos [VIDEO]

Desde hace mucho tiempo se ha rumoreado sobre una posible función de WhatsApp que permita trasladar las conversaciones, audios de voz y fotos, pero ya es una realidad aunque por el momento estará disponible solo para algunos modelos de una marca de teléfonos específica ¿cuál es?

Se sabe que las copias de seguridad del historial de WhatsApp varían de acuerdo al sistema operativo del teléfono. Mientras iOS lo almacena en iCloud, Android lo hace en Google Drive y por eso no era posible hacer una transferencia de historial.

Durante un evento de lanzamiento, Samsung ha anunciado que cubrirá las transferencias de iOS a sus nuevos Z Fold 3 y Z Flip 3 y para ello lo único que se necesitará será la última versión de SmartSwitch y WhatsApp en el dispositivo Galaxy, en lugar de transferirlos por internet.

Esta función hará posible escribir las copias de seguridad existentes, pero si en el pasado se han intentado transferir historiales en ambas nubes, la nueva función no las fusionará en un solo historial de chat.

Por el momento, esta función de transferencias estará disponible para los nuevos dispositivos plegables de Samsung con Android 10 y sus versiones posteriores en las próximas semanas. Sin embargo, a principios de julio WhatsApp ha anunciado a sus usuarios que están desarrollando una función accesible para la transferencia de chats aunque no reveló la fecha en que estaría disponible.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.

This video shows how chats are migrated from iOS. It's needed a cable: are new tools for PC coming or what?

It'll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more 💚 pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 2, 2021