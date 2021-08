Expertos descartan inmunidad de rebaño tras variante Delta del COVID-19

Sir Andrew Pollard, director del Grupo de Vacunas de Oxford, dijo a los legisladores británicos el martes que, dado que las vacunas Covid no detuvieron la propagación del virus por completo, ya que las personas vacunadas aún podían infectarse y transmitir el virus, la idea de lograr la inmunidad colectiva era “ mítico.»

«Creo que estamos en una situación aquí con esta variante actual en la que la inmunidad colectiva no es una posibilidad porque todavía infecta a las personas vacunadas», dijo Pollard, uno de los investigadores principales en la creación de la vacuna AstraZeneca-Universidad de Oxford.

“Y eso significa que cualquiera que aún no esté vacunado, en algún momento, se encontrará con el virus. Puede que no sea este mes o el próximo, puede que sea el próximo año, pero en algún momento se encontrarán con el virus y no tenemos nada que detenga esa transmisión”.

Variante Delta en Colombia: Inmunidad de rebaño en riesgo [VIDEO]

¿Qué es la inmunidad colectiva o de rebaño?

En pocas palabras, la inmunidad de grupo se relaciona con la idea de que se puede lograr un alto nivel de inmunidad a un virus en una población tanto mediante una infección natural (a través de la formación de anticuerpos cuando el cuerpo lucha contra un virus) como mediante la vacunación.

Se prefiere este último método, ya que las vacunas crean inmunidad de manera abrumadora sin causar enfermedades o complicaciones adversas para la salud, a diferencia de la ruta de infección natural.

Los anticuerpos adquiridos por la infección natural y la vacunación generalmente protegen contra futuras infecciones. Si suficientes personas en una población son inmunes, esto conduce a tasas más bajas de prevalencia de enfermedades o virus en una comunidad. Si un virus tiene menos oportunidades de propagarse e infectar, puede controlarse en gran medida o incluso erradicarse.

Danny Altmann, profesor de inmunología en el Imperial College de Londres, le dijo a CNBC que también estaba de acuerdo con Pollard y que el modelo matemático de inmunidad colectiva no podía aplicarse fácilmente a un virus «sin precedentes» como Covid, que todavía se entendía poco con variantes divergentes que circulaban a nivel mundial. emergente.

«Todo el asunto de la inmunidad colectiva fue uno de esos fragmentos del lenguaje de los libros de texto médicos que fue adoptado desde el principio por los asesores de políticas, luego la prensa, luego el público y ha sido retorcido y simplificado en exceso», dijo el jueves.

Lo que era importante, dijo Altmann, era que “cuantas más personas en el mundo se vacunen de manera efectiva, menos copias virales tendremos en el planeta, por lo tanto, menos propagación y menos pulmones en los que el virus mutará y propagará la próxima ola de variantes «.

Ante llegada de variante Delta, Alcaldesa de Bogotá pide elevar al 90% inmunidad de rebaño y abrir vacunación sin barreras [VIDEO]

En Colombia la vacunación y medidas de prevención siguen vigentes

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC —por sus siglas en inglés—, las cargas virales con la variante delta son mucho más elevadas que con otras variantes. En ese sentido, la evidencia científica sugiere que la variante de origen indio infecta tanto a vacunados como a no vacunados. La ventaja, de acuerdo con la epidemióloga Ramírez, es que las vacunas mantienen altas proporciones de protección y continúan siendo la mejor estrategia de lucha contra el SARS-CoV-2 porque protegen contra las formas más graves y la muerte por el coronavirus.

Para Sandra Contreras, epidemióloga e investigadora del proyecto CoVIDA, es clave seguir avanzando con el plan de vacunación: «Habrá menos personas con enfermedades complicadas o graves y menos susceptibles de contraer el virus, entonces la variante tendrá menos oportunidades de seguir mutando».

La delta en Colombia en contraste con otros países

La presencia de la nueva variante ya ha sido reportada en varios países. De hecho, en algunas ciudades de Europa y Asia, su propagación obligó a retomar la implementación de medidas y restricciones que ya se habían levantado.

Cuatro meses después de haber sido identificada en Estados Unidos, la señalan como causante de más del 80 % de las infecciones, especialmente en lugares con bajas tasas de vacunación.