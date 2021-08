Toman medidas: Autoridades sanitarias se preparan ante eventual cuarto pico de COVID-19 en Colombia, esta sería la clave

Al liderar el Puesto de Mando Unificado, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, realizó una serie de anuncios y llamados a los actores del sistema de salud, de cara a los avances del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 y la eventualidad de un cuarto pico de la pandemia en el país.

En ese sentido, primero, recordó que está habilitada la vacunación para el grupo de 15 a 19 años, a partir de mañana con agendamiento; la posibilidad de una tercera dosis para población inmunosuprimida y con características específicas y un análisis del momento epidemiológico.

En cuanto al último punto, el ministro recordó que este momento es particular, pues hay una tendencia a la baja en reporte de casos y decesos; sin embargo, esto plantea desafíos para todos. Primero, mantener medidas de autocuidado y, segundo, mantener los ritmos de vacunación masiva, buscando población susceptible que no ha recibido su vacuna o que no ha completado los esquemas.

«Quiero llamar la atención a todos de que no se trata de un momento en el cual vamos a tener la desaparición del brote. Hay unos análisis del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Minsalud, que consideran la eventualidad de un cuarto pico es real», dijo el ministro.

Desde este punto de vista, y teniendo detectada la presencia de la variante Delta, que es de mayor transmisión, solo «con la vacunación masiva vamos a tener la posibilidad de reducir el impacto que pueda haber en mortalidad a consecuencia de la mayor transmisión».

Por otra parte, el ministro manifestó que se ha venido analizando la recomendación del Comité Asesor y del Consenso de expertos, la cual apunta a extender el plazo de la segunda dosis de Moderna, pasándola a 12 semanas.

En ese sentido, dejó claro Ruiz Gómez, esta decisión aún no se ha tomado, sino que se le hizo la solicitud al Invima. «Es posible que ese anuncio se haga la próxima semana, de acuerdo con el concepto del Invima y estemos preparados para hacer el anuncio en territorios».

Al finalizar el PMU, el ministro Ruiz Gómez destacó que a nivel internacional hay un debate en torno a la necesidad de aplicar el refuerzo; pero la visión colombiana siempre ha sido ética y cualquier decisión se toma con base en la evidencia.

Desafíos del PRASS

María Belén Jaimes, directora encargada de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, reiteró que se mantiene la tendencia a la baja en cuanto a casos y decesos.

Y, en consecuencia con lo planteado por el ministro en torno a reducir los posibles impactos de un cuarto pico, Jaimes destacó que se requiere fortalecer la identificación oportuna, tanto de casos como el mapa de contactos, para realizar una identificación rápida de los contagios confirmados y sospechosos, de manera que se realice el aislamiento de manera efectiva.

«Este plan lo vamos a socializar con cada uno de los actores en la siguiente semana», aseguró al destacar que el Centro Nacional de Contacto identifica los contactos y casos sospechosos y confirmados a diario y en adelante estos datos se enviarán directamente a las EPS y entidades territoriales, con el objetivo de que se puedan tomar las pruebas de diagnóstico lo más rápido posible.

Avances del Plan Nacional de Vacunación

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, destacó que hasta las 23:59 del 19 de agosto, se han aplicado 32.741.710, de las cuales 14.052.941 corresponden a esquemas completos.

En cuanto a distribución de vacunas, manifestó que este viernes se iniciará la distribución de 500 mil de Moderna y 368 mil de Pfizer. «Por población objeto de vacunación, el avance de primeras dosis es del 49,1 % y 33,5 % con esquemas completos», precisó.

En cuanto a coberturas por edades, Bermont explicó en detalle cuál es el avance que se tiene en ese sentido.

En mayores de 80, el avance de primera dosis es del 94,3 % y 81,9 % con esquemas completos; de 70-79 años: 85,5 % en primeras y 77,1 % en segundas; 60-69 años: 81 % en primeras y 67,8 % en esquemas completos; 50-59 años: 68,4 % en primeras y 51,8 % en esquemas completos; 40-49 años: 44,3 % con primeras y 30,6 % con esquemas completos; 30-39 años: 28,7 % en primeras y 10,4 % en segundas; 20-29 años: 19,2 % en primeras y 5,7 % en esquemas completos; 12-19 años: 5,2 en primeras y 2 % en esquemas completos.

Luego de entregar estos detalles, el director de Promoción y Prevención hizo énfasis en la necesidad de continuar con la búsqueda de la población vulnerable ante el virus, como los mayores de 50 años y las personas con comorbilidades: «A la población susceptible, o la encontramos nosotros, o la encuentra Delta».

Y en cuanto a la tercera dosis mencionada inicialmente, Bermont destacó que, como lo planteó el ministro, se deben hacer esfuerzos, primero, en aplicar primeras y esquemas completos de la población susceptible, que es el inicio de la protección.