She Is Global Forum: el evento más grande de equidad de género que convoca a 100  empresas y organizaciones junto a speakers de talla mundial

Publicado: agosto 4, 2022, 2:00 pm

En Colombia, el desarrollo económico, empresarial y personal que ha tenido la mujer y su aporte a diferentes sectores sociales, promovieron que en la última década se realizaran eventos únicos en torno a los retos que se presentan en materia de igualdad de género. Entre ellos, uno de los más representativos es el She Is Global Forum, un foro desafiante que reúne a speakers de talla mundial con el objetivo de conectar, impactar, fortalecer y construir un espacio único de inspiración entre diferentes sectores para potencializar este tipo de temáticas.

Esto es fundamental en un contexto donde el más reciente informe: La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022, realizado por el Banco Mundial, señala que alrededor de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas, mientras que 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía.

Para este año y durante tres días, Cartagena será protagonista de la cuarta versión de este evento y en esta ocasión She Is, la fundación quien lo organiza desde 2019, abrió una convocatoria para que más de 100 empresas y organizaciones latinoamericanas sean parte de un foro que conectará a millones de personas con algunas de las personalidades más influyentes en el mundo.

En sus versiones anteriores, este evento ha convocado a grandes conferencistas de impacto, entre los que se destacan nombres tan diversos como el de Nadia Ghulam, escritora y refugiada Afgana; Ekaterina Zagladina, Presidenta de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz; Selina Yuan, Vicepresidenta de Alibaba Group; Maria Noel Vaeza, Directora Regional de ONU mujeres para las Américas y el caribe; Epsy Campbell, exvicepresidenta de Costa Rica; Claudia Trejos, Analista de Boxeo y reportera de línea de la NBA, entre otras.

Mientras que en la lista del género masculino aparecen personalidades como el expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos; el Director del proyecto historias hechas a mano, Juan Pablo Socarrás, el presidente y CEO del Space Center Houston NASA, William Harris; Juan Felipe Bedoya, Gerente General de Porsche Colombia; Fernando Fasciolli, Presidente de McCann Worldgroup para Latinoamérica y el Caribe, entre una gran variedad.

Nadia Sánchez, la fundadora de la organización de She Is e influenciadora de impacto social, asegura que su objetivo es que asistan más de 1.600 personas y se duplique el número de internautas, que para el año pasado eran más de 11.000.

“La idea es hablar sobre la transición tecnológica, la transformación digital en todos los sectores y el papel de la mujer en el evento que se realizará este año y que es muy especial, ya que el enfoque que manejaremos es el de Woman of the future o mujeres del futuro”, resaltó Nadia Sánchez.

El foro además lleva adelante una alfombra morada en la que se entregan 17 galardones a mujeres de diferentes sectores como el de educación, política, deporte, arte, entre otros. Además, para esta nueva versión tiene pensado lleva adelante el Women’s Pavilion, un espacio en el que los asistentes podrán ver en vivo y en directo el trabajo que realizan mujeres, como por ejemplo, el de una artista cripto. haciendo un NFT.

Además, los emprendedores (as), tendrán la oportunidad de presentar su emprendimiento frente aceleradoras, inversionistas o empresas, al mejor estilo del programa de televisión: Shark Tank.

La fundadora de She Is, asegura que este será un espacio de networking y de conversatorios de alto nivel, “por esa razón, esta convocatoria que abrimos para pymes y compañías de diferentes sectores tiene el objetivo de que puedan participar y ser patrocinadores de uno de los eventos más disruptivos de Latinoamérica”, agregó.

Empresas como Ecopetrol, Bavaria, Coca Cola, Avon, Mastercard, Banco de Bogotá, Bancolombia, Body Tech, Scotiabank, Movistar, entre otras, han tenido la oportunidad de ser parte de este foro y de ser junto a los speakers los actores principales de conversatorios, premiaciones y actividades como la noche de gala de apertura o el concierto de cierre. No obstante, lo más interesante es que ahora sus marcas son reconocidas como exponentes de políticas de igualdad género.

Cabe resaltar que She Is, es una fundación colombiana con un modelo 360 en el que abarcan un proceso de crecimiento y desarrollo sostenible de las mujeres latinoamericanas, lo que les ha permitido recibir más de 20 galardones, entre los que se destacan el premio de la innovación social, entregado por la Casa Blanca; Ideas For Action o Ideas Para la Acción un reconocimiento que otorga el Banco Mundial a organizaciones de mayor impacto social, el Nelson Mandela o, la premiación que entrega el Nasdaq con su organización Word Woman Foundation, a las 60 líderes alrededor del mundo.