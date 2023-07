Amarilo lanza club de beneficios para colaboradores de empresas

Publicado: julio 20, 2023, 9:55 am

Como una apuesta por ser aliada de las empresas que están comprometidas con brindar bienestar a sus colaboradores, la constructora creó Amarilo Plus, un club exclusivo que ofrece descuentos para comprar vivienda, asesorías personalizadas, y bonos para restaurantes, entretenimiento y salud.

Con este programa, los colaboradores de las empresas aliadas pueden acceder a descuentos en proyectos de vivienda No VIS que desarrolla la constructora en 17 municipios y ciudades del país.

Además, reciben asesoría del portafolio de Amarilo para elegir la vivienda que se ajuste a las necesidades de cada familia, y acceso al programa “Academia de soñadores” donde recibirán información y charlas sobre temas relevantes a la hora de escoger vivienda como subsidios, tasas, ahorros, así como asesoría directa con las entidades financieras aliadas. “Con esta apuesta queremos brindar a las empresas una herramienta única y destacada para reconocer y premiar a sus colaboradores, ayudándolos a cumplir su sueño de tener vivienda propia, y ofreciéndoles beneficios exclusivos que aportarán a su calidad de vida y los hacen crecer”, señala, Andrés Orozco, Vicepresidente Comercial y de mercadeo de Amarilo.

Amarilo Plus pone a disposición de las empresas y de sus colaboradores una plataforma digital en la que podrán acceder a descuentos exclusivos con las marcas de entretenimiento y hogar aliadas al club de beneficios. A la fecha, se han vinculado a Amarilo Plus 94 empresas de diferentes sectores, dentro de las que se destacan Bancolombia, Fondo Nacional del Ahorro, Colsubsidio, KFC, Famisanar, Autonal, Coomeva, entre otras. Amarilo PLUS es el primer programa creado para ofrecer beneficios exclusivos en el sector de la construcción tanto a empresas afiliadas como a sus colaboradores. Con esta plataforma los afiliados acceden de forma gratuita a beneficios tanto de Amarilo como de todas las marcas aliadas como: webinars, tips e información clave para compra de vivienda, acceso a lanzamientos exclusivos, productos y descuentos imperdibles.

ALGUNOS BENEFICIOS:

Para empresas:

Nutrir su programa de bienestar.

Apoyo en ferias y campañas para colaboradores.

Acercamiento a los programas de liderazgo que ofrece la fundación origen.

Charlas para sus colaboradores y/o afiliados en la compra de vivienda.

Para colaboradores y/o afiliados:

Acceso a plataforma de beneficios Amarilo plus.

Atención personalizada para compra de vivienda con un equipo capacitado en los más de 85 proyectos activos de la constructora.

Beneficios exclusivos en la compra de vivienda.

www.amariloplus.com