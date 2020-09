Los alimentos más saludables que no pueden faltar en tu dieta

Tomate

Este alimento es rico vitaminas y minerales, sobre todo vitamina C (26 mg por 100 gramos). Además, se destaca por la cantidad de agua que contiene, que equivale a un 95 % de su peso.

Según expertos, su contenido de vitamina C es tan concentrado, que si una persona come 150 gramos de tomate al día es suficiente para cubrir el 100 % de las necesidades diarias de esta vitamina para un adulto sano.

El tomate, igualmente, contiene licopeno, un pigmento de la familia de los carotenoides que le da su color rojo característico. Este es reconocido por sus propiedades antioxidantes, por lo cual no puedes dejar de incluirlo en tu dieta.

Pimentón

Al igual que el tomate, este vegetal constituye una fuente importante de vitamina C, sobre todo los pimientos de color rojo. Este componente interviene en procesos importantes como la formación de colágeno y glóbulos rojos. Asimismo, favorece a la absorción del hierro de los alimentos y aumenta la resistencia frente a las infecciones.

También es rico en vitamina A, ideal para mantener la piel, el cabello y la salud visual en óptimas condiciones.

Garbanzo

Esta leguminosa contiene un aporte energético superior al frijol, alcanzando las 343 kcal por 100 gramos. Esto se debe al elevado contenido en hidratos de carbono (55 gramos por cada 100) y grasas (5 gramos) que tiene.

Además, su aporte proteico es elevado (casi 20 gramos), es rico en potasio y fósforo. Finalmente, la vitamina más destacada en su composición es el ácido fólico (180 ug).

Sardina

Este pescado se destaca por su aporte de ácidos omega-3, el cual tiene un efecto beneficioso para las personas que sufren de enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y las patologías oncológicas.

De igual manera, contiene un alto porcentaje de vitamina D (que es muy importante para el metabolismo óseo), A y E, que son potentes antioxidantes.

También presenta un aporte interesante de vitaminas hidrosolubles del grupo B, con importantes funciones en el aprovechamiento de los nutrientes energéticos.

Arándano

Esta deliciosa fruta, que es 90 % agua, previene el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, proporciona cantidades importantes de fibra (5 gramos). Aunque su importancia nutricional tiene que ver sobre todo con los antioxidantes, es rica en vitamina C, y contiene abundantes antocianos, importantes antioxidantes.

Aceite de oliva

Gracias a su alto contenido en ácido oleico (omega 9), este aceite tiene claras propiedades cardiosaludables. Las evidencias científicas indican que produce en la sangre una disminución del colesterol malo (LDL) y aumento del colesterol bueno (HDL). Además, contiene vitamina E, que protege a las arterias del colesterol ya existente en la sangre, previniendo la arteriosclerosis.

Con información de BBC.