Industria de la moda en Colombia exporta ropa de protección

En Colombia, la industria de la moda ha tenido que transformarse para enfrentar los desafíos que impone la crisis por Covid-19.

En un ejemplo de resiliencia y transformación, un grupo de compañías adscritas al Sistema Moda de Colombia, logró lanzar a nivel internacional nuevas colecciones para adultos y niños confeccionadas con materiales antifuidos, además de tapabocas.

Son compañías como Maaji, Totto, Cueros Vélez y Polito, entre otras, que ya han recibido pedidos de países como Estados Unidos, Alemania, Grecia, Japón, España, Canadá, Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Panamá, Chile, Aruba, y República Dominicana, entre otros.

Ante esta innovadora propuesta, la presidente de ProColombia, Flavia Santoro, aseguró que se trata de empresarios que con su ejemplo demuestran que la internacionalización y los negocios siguen adelante.

“Celebramos la versatilidad de la moda colombiana que, ante las circunstancias, sigue dejando en alto en nombre del país con prendas con diseño y de alta calidad, y que cumplen con los protocolos sanitarios”, dijo la funcionaria.

Con ello, la intención ProColombia es continuar apoyando y acompañando a las textileras nacionales en su camino de internacionalización con showrooms online, capacitaciones virtuales, y fashion talks, entre otras acciones, prosiguió la ejecutiva.

Uno de los ejemplos más notables es Maaji, una fabricante de vestidos de baño lanzó en solo 10 días su colección 1World 2gether, compuesta por overoles, joggers, pantalones y chaquetas con tapabocas.

“Si bien, nuestro enfoque son los vestidos de baño, con nuestro equipo creativo pudimos sacar en muy poco tiempo esta colección”, dijo Carolina Restrepo, directora de innovación y sostenibilidad.

Maaji's Hope Protective Backpack has a built-in bag with a hoodie to help keep your personal belongings safe while covering your chest, head, hair, and face.💙💙💙 Find this and other garments from our Protective Wear line at https://t.co/AiLEI4owQ5 pic.twitter.com/5CN8pDyXSE

— Maaji Swimwear (@maajiswimwear) April 28, 2020