“Hay más problemas de salud que se están dejando de lado por el Covid”

“No desconocemos que se trata de una pandemia, que debemos atender como país y como ciudadanos. Sin embargo, preocupa que podamos afectar a pacientes con patologías clínicas complejas, que requieren atención de urgencia. No sé qué va a pasar con los recursos hacia otras especialidades, una vez la situación se normalice. Eso me preocupa”, añadió Jaime Cortés, gerente para la región zona norte de América Latina de la multinacional de soluciones auditivas Medel.

Por ello instó a los gobiernos locales a enfocar la atención en la problemática de salud de las distintas especialidades. Esto se debe a que estos han centrado los esfuerzos, casi de manera exclusiva, a la atención de pacientes por coronavirus.

Según el directivo, los sistemas de salud no estaban listos para enfrentar una pandemia y los efectos los estamos sintiendo. Y es que solo en el frente de la industria de soluciones auditivas en Colombia se calcula un descenso del 60% de la facturación, dado que durante varios meses se dejaron de intervenir pacientes por las cuarentenas.

En efecto, la afectación fue alta: se cancelaron cirugías que se tenían programadas y se cerraron las salas. Ni qué decir de las consultas médicas que fueron suspendidas.

“Por ejemplo, en nuestra especialidad, un día de retraso en la implantación de un dispositivo para escuchar es un tiempo valioso que se pierde en la recuperación auditiva y genera demora en la rehabilitación del paciente y en la incorporación a la vida laboral o académica”, agregó.

Según Cortés, la expectativa es muy alta con la llegada de la vacuna; pero la anormalidad en los sistemas de salud, por cuenta de la pandemia, afecta completamente a todo el sector.

“Infortunadamente, con una pandemia, se cierra la accesibilidad a otras patologías, por el grado de alerta en el que se encuentra la sociedad. Es muy difícil hablar de crecimiento en estos momentos tan complejos”, enfatizó.

Falta educación en salud auditiva

Es por esto que los pacientes con problemas de salud auditiva son algunos de los que más están sufriendo por cuenta de la crisis actual. Un niño que no reciba a temprana edad un diagnóstico, y no se active su rehabilitación auditiva, puede verse afectado en el desarrollo del lenguaje.

“Colombia está muy rezagada frente a este tema de la detección temprana, no en cuanto a la educación de los profesionales. En esto el país muy bien. Está rezagada en la no aplicación de la detección como normativa porque no se tiene conciencia de la importancia de esta prueba, a la hora del nacimiento, por parte de las autoridades gubernamentales. Aunque hicieron la ley, está regulada y firmada”, afirmó.

Sin embargo, en su opinión, el problema de la aplicación de la ley es que el tamizaje no se está implementando en todos los centros de salud de Colombia de manera adecuada.

Además, el directivo destacó que es importante tener claridad, a través de un censo dirigido a personas con discapacidad auditiva. Las cifras actuales datan de 2005, cuando se calculaba que en el país había cerca de 500.000 personas con pérdida auditiva.

“Falta mucha información sobre esta discapacidad por parte de los entes de salud colombianos. Hay demasiada desinformación al respecto”, explicó.