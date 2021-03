Gobierno Nacional anunció restricciones para los territorios con ocupación UCI superior al 70%

Ante las recientes cifras de contagio y la llegada de la semana santa, el presidente Iván Duque confirmó las medidas que comenzarán a regir este fin de semana en las regiones con mayor ocupación UCI.

El pico y cédula será para los municipios donde la ocupación UCI esté por encima del 70 %. Por su parte, el toque de queda nocturno tendrá diferentes horarios, dependiendo de la capacidad del sistema sanitario de cada territorio. Desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. será para las regiones que superan el 70 %, mientras que las que estén por encima del 50 % la medida irá desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.

En #PrevenciónYAcción, el Pdte @IvanDuque y el ministro @Fruizgomez explicaron las medidas que adoptará Colombia durante la Semana Santa y pidieron a los ciudadanos su compromiso para evitar un incremento de contagios y fallecimientos por cuenta de la COVID-19 pic.twitter.com/woKJsFpbtM — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 23, 2021

Asimismo, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, dio algunas indicaciones a los ciudadanos para prevenir los contagios durante la semana santa.

“Si una persona o familia decide viajar, nuestra recomendación es hospedarse en hoteles, con el objetivo de evitar contactos estrechos y largos con las personas con las que no se convive» , recalcó el Ministro.

El Ministerio de salud confirmó este 23 de marzo, 4.946 casos nuevos, 4593 recuperados y 126 fallecidos en las últimas 24 horas. Con estas cifras, Colombia llega a un total de 2.239.936 recuperados, 2.347.224 casos, 62.274 fallecidos, 12.343.343 muestras procesadas y 37.080 casos activos.

Igualmente, con corte al 22 de marzo a las 11:59 p.m., en todo el territorio nacional se han aplicado 1.238.259 vacunas y 60.324 de la segunda dosis.