Gerentes más Exitosos de RRHH lograron mantener la productividad durante la pandemia

La crisis que generó el Covid-19 este año, hizo que los gerentes de recursos humanos enfocaran sus esfuerzos en generar planes de teletrabajo que lograran mantener la productividad de las empresas al tiempo que la comodidad y el sentido de pertenencia de los empleados a pesar de estar fuera de la oficina.

Arturo Mejia Ávila

Vicepresidente de Talento- ALPINA

La capacidad de adaptación del equipo de trabajo de Alpina, es lo que más destaca Mejía del talento humano de la compañía, que se identifica con el nombre de “alpinistas”.

Este año tuvieron que hacer ajustes en el modelo de operación, desde trabajo remoto hasta nuevos turnos de trabajo, lo que representó un reto para la cultura de Alpina, basada en la cercanía y el trabajo en equipo.

Otro gran logro de este año es mantener el apoyo al campo colombiano mediante la compra de leche y fruta a los campesinos, así como el apoyo en toda la cadena de suministro para juntar esfuerzos que aseguren el cuidado de las personas durante la pandemia y a la vez mantener el abastecimiento de productos en todo el país en el momento en que más se necesitaba.

La empresa ha gestionado este año la entrega de 6,1 millones de productos a familias vulnerables por medio de varias organizaciones.

Los alpinistas han participado en la creación de nuevos productos, modelos de negocio y procesos.

Uno de esos productos de creación colectiva fue el Agua Activada ECODES, un desinfectante capaz de reducir virus y bacterias en ambientes y superficies que fue donado a la Secretaría de Salud de Bogotá.

Germán Bustos

Claro

Bustos es el responsable de uno de los mayores impulsores de empleo formal en Colombia, con más de 8.000 colaboradores directos, 2.000 de la subsidiaria Global Hitss Colombia y más de 50.000 aliados y redes de distribución.

La compañía utiliza estrategias que apuntan al desarrollo de talentos por medio de semilleros en áreas de tecnología y formatos de atracción como las hackatones en búsqueda de talento digital. También mantienen la cercanía con las nuevas generaciones, cocreando desde su mirada, aportando a su desarrollo profesional y personal. Este es el semillero de talento que lidera Bustos.

Claro obtuvo el Sello de Equidad Laboral Equipares, categoría plata, una iniciativa del Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, por medio de la cual se miden los sistemas de gestión en igualdad de género de las empresas. Hoy trabajan por la categoría oro.

Para promover la vinculación laboral de personas con discapacidad y jóvenes, iniciaron el programa Amigos del Alma, quienes hoy se desempeñan en el rol de anfitriones en los Centros de Atención y Ventas de Claro.

Isabel Cristina Arango Correa

Duratex Colombia

“La comunicación permanente y clara con nuestros empleados, ha sido la llave del éxito para conducir nuestras operaciones durante estos meses tan atípicos para el mundo entero”, afirma Arango.

Este año el mayor desafío fue retomar las operaciones de forma segura y brindarles tranquilidad a los empleados y sus familias. El enfoque del liderazgo de la directiva, se basa en el desarrollo de las personas, en resaltar sus habilidades, en escuchar sus propuestas y en apoyar creaciones conjuntas para alcanzar objetivos comunes.

El principal logro este año fue liderar y coordinar el Comité Covid integrado por diferentes líderes de la compañía que gestionaron todo lo relacionado con la prevención del contagio y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Este año ha realizado un acompañamiento a los empleados con todos los recursos tecnológicos de trabajo en casa ya que no era una práctica habitual en la empresa.

Además ha generado espacios de formación virtual con múltiples alternativas didácticas aplicables en los hogares en diversos temas: salud, literatura, música, deporte, baile, libros, cine y manualidades, entre otros.

Lina María Toro

Allianz Colombia

En dos años y medio frente al cargo, Toro ha liderado el proceso de integración de 700 colaboradores en todo el país.

Durante la crisis de la pandemia, logró en tiempo récord la implementación del Plan de Teletrabajo para gran parte de los empleados de la aseguradora, que fue determinante para que la “operación retorno” de manera exitosa en todos los niveles.

Además diseñó e implementó el plan para empleados en el que se establecieron una serie de actividades de esparcimiento y vida saludable con el fin que sus colaboradores sobrellevaran de la mejor manera el confinamiento. Gracias a esta estrategia mejoró el rendimiento y la productividad en general de los empleados.

La ejecutiva también diseñó el Plan Retorno para que los colaboradores regresen de manera gradual a las instalaciones físicas de la empresa, combinado a una estrategia de teletrabajo que continuará hasta fin de año.

Mauricio Moreno Rodríguez

Coper

Desde su unidad, se busca garantizar el bienestar, la seguridad y la sanidad de 250.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional y sus familias.

Para enfrentar la emergencia por la pandemia, se encargó de delimitar las medidas de aislamiento en las diferentes áreas de las unidades militares y se desplegaron ocho

oficiales superiores atentos al estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Se creó la línea telefónica 192 con atención 24 horas, para hacer seguimiento por vigilancia epidemiológica, donde se atendieron 65 mil llamadas semanalmente.

Los militares que han dado positivo en las pruebas del Covid-19, han recibido un protocolo de acompañamiento psicológico, inteligencia emocional, comunicación asertiva, trabajo en equipo y manejo del tiempo libre.

La motivación es parte importante de la recuperación por eso acompañar a los contagiados ha sido primordial para el personal de sanidad del Ejército Nacional. Este año además ha significado replantear la manera de servir al soldado, a las madres y a los huérfanos desde la virtualidad.

A su cargo tiene los programas de digitalización de historias médicas y laborales para garantizar una eficiente prestación del servicio de salud y reducir las posibilidades de corrupción y manipulación de la información. Uno de los proyectos que avanzan bajo su mando, es el primer centro de entrenamiento experiencial en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.

María de los Ángeles Therán

AXITY

La principal estrategia que ha implementado este año, ha sido cuidar de sus 1.100 colaboradores por medio del “Plan de Bienestar Virtual” en el que se han realizado talleres, dinámicas, concursos, tardes de cuentos, orientación psicológica, pausas activas bailables, con foco en el bienestar emocional y familiar de los colaboradores.

Estas acciones les ha permitido garantizar un equilibrio laboral y familiar, logrando una alta productividad.

El teletrabajo ha sido clave para garantizar la continuidad del negocio. El modelo implementado se basa en la confianza del trabajo por objetivos.

El Programa de HSE (Health, Safety & Environment) ha garantizado las mejores prácticas de bioseguridad, ergonomía, bienestar físico y psicológico.

La aplicación Sensor C-19 Axity, les ha permitido conocer diariamente el estado de salud de los colaboradores en cualquier lugar del país de manera automática y ágil.

La directiva ha garantizado bajo su gestión, la satisfacción de los colaboradores por encima del 82% Esto se refleja en el bajo índice de rotación, comparado con el promedio de las compañías del sector.

María Isabel Botero

Scotiabank Colpatria

Este año Scotiabank Colpatria alcanzó la equidad de género a nivel de vicepresidentes. Durante la pandemia, al evidenciar el incremento de casos de maltratos hacia las mujeres, decidió contactar a la Secretaría Distrital de la Mujer y a la fundación “She is” para capacitar ciudadanos en tipos de violencia, derechos y canales de atención.

Algo similar pasó con el cumplimiento del pico y género que creó algunos episodios de discriminación ante el desconocimiento en atención al público. Por esta razón y junto con el apoyo de la Cámara Colombiana de Comerciantes LGTB, se creó un protocolo de mensajes incluyentes para la red de oficinas.

Este es el primer Banco en Colombia en obtener el sello “Friendly Biz” continuando el liderazgo en temas de diversidad. Este año lanzó un entrenamiento 100 % virtual con Scotia Academy cuya base es la plataforma premium LinkedIn Learning, dando acceso a los empleados a más de 13.000 cursos remotos para que ingresen de manera permanente.

También creó el programa de pausas saludables en casa y un protocolo para el retorno laboral, acompañando especialmente a los empleados que han resultado Covid positivo.

Maryery Carranza

TIVIT

A partir de la crisis del Covid19, Carranza se ha encargado de la migración de 97% de los colaboradores, lo que significó una rápida transformación de protocolos.

También lideró la formación de equipos tecnológicos y ergonómicos para que cada colaborador pudiera seguir sus labores desde casa y continúen su formación técnica a partir de cientos de cursos habilitados en la plataforma interna “Mobiflix” sobre liderazgo, comunicación efectiva y habilidades específicas para el manejo de equipos exitosos.

Ha implementado el seguimiento tanto a los colaboradores que teletrabajan como a los que tienen que visitar las instalaciones. Este año se han implementado las llamadas de seguimiento para dar orientación clínica o psicológica en caso de que alguien lo requiera.

“Migramos rápidamente a la virtualidad y hemos hecho énfasis en la cercanía para que no se pierda el sentido de pertenencia, a través de diferentes actividades. Queremos que nuestros colaboradores sientan que siguen haciendo parte de la organización, así no estén presentes en las oficinas”, asegura.

Mercedes MacPherson

Globant

La mejor manera de mostrar los logros de la ejecutiva es por medio de los reconocimientos que ha tenido la compañía en su área. “Best Company Culture and Best Companies for Diversity”, “Best Company Culture”, ‘Best Company for Women” y “Best company for Diversity”, otorgados por Comparably.

Su trabajo ha sido clave en el desarrollo de la iniciativa “Be Kind” que busca hacer del mundo un mejor lugar mediante la transformación de las organizaciones y la vida de las personas.

Ha liderado la iniciativa “Women That Build” que busca aumentar la participación de las mujeres en la industria de las tecnologías de la información.

También ha impulsado “Code Your Future”, un programa que busca capacitar a jóvenes en nuevas tecnologías para una mejor inserción en el mercado laboral. Aquí se incluye la Alianza Futuro Digital en Medellín, una iniciativa de distintas instituciones para apoyar el desarrollo de talento en tecnologías de la información desde la educación media.Se han ofrecido desde su área, las Becas Sumanti, dónde 55 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 del Valle de Aburrá están siendo beneficiados por el apoyo de Globant que les permite acceder a la formación especializada en tecnología.

Laura Quintero

Zurich

El lanzamiento del primer producto digital de Zurich en Colombia y liderar la estrategia de medios para el posicionamiento de la marca en el país, han sido dos de los logros de la directiva este año.

Ha estado también a cargo de liderar la estrategia de cambio e integración en la fusión entre Grupo Zurich y QBE, logrando negociaciones efectivas para el 100% de los empleados, en las 3 reestructuraciones llevadas a cabo.

Además ha estado en frente de la estrategia de recursos humanos para soportar el desmonte de toda la división de SOAT, ha desarrollado la estrategia de reclutamiento y selección de recursos para toda la Zona Andina y startup del Centro de Servicio Compartido, y ha implementado el modelo de Talent Acquisition Toolkit para la Zona Andina (Colombia, Ecuador, Venezuela).

Durante la pandemia logró el trabajo en casa del 100% de los funcionarios de la compañía desde la primera semana de cuarentena.

Y para garantizar un trabajo cómodo desde casa, ha creado estrategias como el entrenador personalizado diario para los empleados, apoyo psicológico 24/7, talleres de cocina, clases virtuales para los empleados y sus hijos, en áreas como artes, inglés y matemáticas.

